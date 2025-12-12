Donna investita da un’auto a Mondovì Breo. Traffico in tilt [FOTO]

Traffico in tilt in questi minuti a Mondovì Breo per effetto dell’investimento di un pedone avvenuto in corso Statuto, all’altezza di piazzetta Levi, intorno alle ore 16.30.
A farne le spese una donna, urtata da un’auto in manovra e soccorsa da un’équipe del 118.
Rimasta sempre cosciente, non sarebbe in condizioni preoccupanti.
Sul posto anno sono anche intervenuti i Carabinieri della locale Stazione e la Polizia Locale, tuttora impegnata nella regolazione della circolazione stradale, particolarmente difficoltosa mentre scriviamo.