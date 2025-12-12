A Neive si celebrano i sindaci del dopoguerra: "Una mattina di memoria e gratitudine"

Una mattina dedicata alla memoria civile, al servizio istituzionale e al legame profondo tra i Comuni di Langa e le loro comunità. Domenica 14 dicembre, alle ore 10, l’Auditorium San Giuseppe di Neive ospiterà la cerimonia di premiazione dei sindaci che, dal secondo dopoguerra a oggi, hanno amministrato i paesi dell’associazione Sei in Langa: Barbaresco, Castiglione Tinella, Mango, Neive, Neviglie, Treiso e Trezzo Tinella.

L’iniziativa, inserita nel calendario delle celebrazioni regionali per gli 80 anni della Liberazione, nasce per rendere omaggio a chi ha rappresentato la guida istituzionale delle comunità nel corso dei decenni. Nei casi in cui i sindaci non siano più in vita, il riconoscimento sarà consegnato ai familiari, mantenendo viva la memoria del loro impegno.

Il tema scelto dalla Regione Piemonte e dal Consiglio regionale, “Se siamo liberi di discutere sul 25 aprile è grazie al 25 aprile – 80 anni di libertà”, richiama il valore della democrazia come patrimonio quotidiano, costruito attraverso la responsabilità degli amministratori locali e radicato nei principi della Costituzione.

Il presidente dell’associazione Sei in Langa, Andrea Pionzo, sottolinea il senso più profondo della giornata: “È un momento di gratitudine verso coloro che hanno dedicato tempo, competenze e spirito di servizio alle nostre comunità. Premiare i sindaci significa riconoscere il ruolo fondamentale di chi, con scelte spesso delicate e sempre impegnative, ha contribuito a consolidare i valori democratici e civili conquistati grazie alla Resistenza”.

La cerimonia sarà aperta alla cittadinanza, con l’obiettivo di rinnovare il filo della memoria e restituire visibilità a un servizio istituzionale che, pur silenzioso, ha segnato la storia amministrativa dei paesi di Langa.