Auto fuori strada e collisioni a Mondovì, Roccavione e Serralunga d'Alba

Vigili del Fuoco della provincia di Cuneo chiamati a intervenire nelle ultime ore in tre distinti incidenti stradali avvenuti in zone diverse del territorio, in condizioni rese critiche dal fondo stradale e dalla scarsa visibilità.

Il primo intervento ha riguardato Serralunga d’Alba, dove un’autovettura è finita fuoristrada lungo una strada provinciale. La chiamata al Numero Unico di Emergenza è arrivata tramite geolocalizzazione, risultata imprecisa, rendendo inizialmente difficoltosa l’individuazione esatta del punto. I Vigili del Fuoco di Alba sono intervenuti per la messa in sicurezza del mezzo. Gli occupanti erano già stati presi in carico dal 118 e non risultano feriti gravi.

Un secondo incidente si è verificato a Roccavione, dove due autovetture sono entrate in collisione a causa della strada ghiacciata. Una delle auto è uscita dalla carreggiata riportando danni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cuneo, insieme ai sanitari del 118, che hanno prestato assistenza ai feriti.

Il terzo intervento è ancora in corso nella zona industriale di Mondovì, dove un’auto è finita fuori strada. La squadra dei Vigili del Fuoco di Mondovì è al lavoro per le operazioni di messa in sicurezza, in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Le forze di soccorso rinnovano l’invito alla massima prudenza alla guida, in particolare sulle strade provinciali, dove il fondo stradale può risultare scivoloso in diversi tratti.