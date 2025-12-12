All’Hospice di Busca una festa con la corale La Baita

Si è rinnovato il 7 dicembre scorso il tradizionale appuntamento con il concerto di Natale in Hospice del gruppo corale La Baita, dedicato alle persone assistite e alle loro famiglie.

Un'edizione, quest’ultima, davvero speciale, in un 2025 che conta, insieme, il 75° anno di vita del gruppo corale della sezione di Cuneo del CAI e il suo 20° concerto nel Centro residenziale di Cure Palliative di Busca.

Questi eventi sono stati ricordati con una targa realizzata in collaborazione con l'associazione “La cura nello sguardo” e donata alla corale diretta dal Maestro Flavio Becchis.

“Un momento sempre di grande emozione – dichiara il responsabile della struttura Cure palliative dell’Asl CN1 Bruno Durbano - accolto come mai scontato. Grazie per la bellezza che ci avete regalato in tutti questi anni, e il modo speciale con cui riuscite ogni volta ad essere cura e carezza per quell'essenziale, verità unica e preziosa, che abita ogni persona”.