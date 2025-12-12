IL METEO / Martedì attesa neve anche a quote basse tra il Monregalese e le Langhe

Bel tempo e stabilità fino a fine settimana, poi martedì una perturbazione in arrivo da sud porterà piogge e nevicate, che nel Cuneese potrebbero essere a quote basse.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione.

Da oggi venerdì 12 a domenica 14 dicembre. Cielo per la gran parte del tempo sereno o poco nuvoloso su Alpi, pianure limitrofe e Liguria. Nebbie anche persistenti nelle pianure più orientali.

Temperature oltre la media soprattutto nei valori massimi, che saranno comprese tra 10 e 15 °C. Minime molto basse grazie al cielo sereno e alle lunghe notti, con valori tra 0 e 5 °C su pianure piemontesi e valli interne della Liguria, locali brinate o gelate e valori localmente sotto lo 0. Sulle coste le minime saranno più gradevoli e comprese tra 8 e 11 °C.

Venti: generalmente assenti o deboli variabili su Alpi e pianure piemontesi, su Liguria tra oggi pomeriggio e domani un po' di tramontana moderata tra savonese e genovese, poi anche li si calmerà del tutto.

Lunedì 15 dicembre. Nuvolosità in aumento nel corso della giornata a partire dalla Liguria verso nord, per l'approssimarsi di una perturbazione che potrebbe portare le prime piogge sempre in Liguria nella serata. Temperature in calo con gelate e brinate più diffuse al mattino su pianure piemontesi ed entroterra ligure, e massime non oltre i 10/12 °C. Venti in aumento da est o nordest su ponente ligure dalla serata.

Martedì 16 dicembre. Sono attese piogge diffuse e forti su Liguria occidentale in estensione a tutto il resto della regione, piogge più moderate e diffuse su Piemonte e Valle d'Aosta, con nevicate generalmente oltre i 1000/1200 m, localmente più in basso sul Cuneese tra Monregalese e Langhe. Temperature in forte calo soprattutto nelle massime per via delle precipitazioni e comprese tra 2 e 6 °C su pianure piemontesi.

Tendenza successiva. Ancora residue precipitazioni mercoledì mattina, poi graduale miglioramento, anche se in un contesto non totalmente anticiclonico.

Previsione stagionali

