"I Venerdì Plin" chiudono il 2025 cuneese con focus su partecipazione e beni comuni

Venerdì 19 dicembre, alle ore 17.30, lo spazio sito al secondo piano del Rondò dei Talenti di Cuneo ospiterà il secondo appuntamento a tema partecipazione. Dopo aver scandagliato, nel panel di novembre, la partecipazione giovanile e le possibili modalità di ingaggio dei ragazzi nell’associazionismo e nel volontariato, questo mese il focus sarà invece su partecipazione dal basso e cittadinanza attiva, sempre in ottica di coinvolgimento dei più giovani e dei più piccoli.

L’incontro, dal titolo “La PA incontra l'educational. Progettazione dal basso per bambini e ragazzi” punta proprio ad approfondire gli strumenti per la co-progettazione pubblico-privato e per la gestione di beni comuni accogliendo le istanze delle famiglie, parte fondamentale delle comunità.

Ospiti del tavolo di lavoro saranno Cristina Clerico, assessora con delega alla Cultura, Università, Parità e Antidiscriminazioni, Politiche giovanili, Polizia locale, Personale del Comune di Cuneo, Cinzia Longo de La Lucerna ed Elena Fenoglio, educatrice professionale della cooperativa sociale Caracol.

Appuntamento quindi per venerdì 19 dicembre alle ore 17.30 presso gli spazi Plin al secondo piano del Rondò dei Talenti di Cuneo (via Luigi Gallo, 1).

L’ingresso è libero e gratuito, per maggiori informazioni scrivere a info@plineducation.it.

Tutti gli eventi sono realizzati con il sostegno di Fondazione CRC.