Racconigi: il 17 dicembre la presentazione del libro “Storie di giovani vite” di Marco Lamberti

Mercoledì 17 dicembre, alle 18, la Sala UniTre del Centro culturale “Le Clarisse” di Racconigi ospiterà la presentazione del libro “Storie di giovani vite” (Casa editrice Genesi) di Marco Lamberti.

Ad introdurre la serata sarà il sindaco di Racconigi Valerio Oderda. Dialogherà con l’autore il dottor Alberto Deninotti, sindaco del Comune di Marene.

“Marco Lamberti è uno scrittore dalla fisionomia ben radicata e sviluppata. L’intera sua opera narrativa rappresenta un inno alla vita, vissuta e documentata sempre con grande partecipazione, con impegno fattivo e costruttivo; una volta si sarebbe detto che egli scrive dalla parte degli uomini di buona volontà; forse oggi, con senso più immaginifico, si preferisce dire che egli è sostenitore della creatività e dei sogni dei giovani”, così lo descrive lo scrittore Sandro Gros – Pietro.

La serata sarà a ingresso libero, fino a esaurimento posti.