Patto Civico per la Granda: “A Savigliano decide chi la città la vive ogni giorno”

Riceviamo e pubblichiamo.

"Nei giorni scorsi, su queste stesse colonne, è apparso un articolo che ha dato una interpretazione particolare dell'attuale situazione politico-amministrativa di Savigliano.

Un pezzo che, fra gli altri, ha avuto certamente un merito, vale a dire quello di ridestare un po' l'attenzione di alcuni 'addetti ai lavori'. A parer nostro, però, ha peccato di troppa fantasia tanto da indurci a dire la nostra, cosa che abitualmente facciamo senza commentare gli articoli di questo o quel giornale.

A Savigliano ci sono un Sindaco, una Giunta e una Maggioranza Consiliare che lavorano e che portano avanti il programma che la coalizione ha condiviso e sottoposto ai cittadini.

'Progetto Savigliano' persegue, come gli altri Gruppi Consiliari, questo obiettivo e lo fa cercando la condivisione con le Minoranze oltre che attraverso un sano dibattito interno.

Antonello Portera gode del nostro appoggio e della nostra stima e conosce il nostro metodo di lavoro, improntato alla concretezza e meno avvezzo alle spirali della mera (pur legittima) polemica.

Intendiamo continuare così.

Per quanto concerne il 'Patto Civico' noi ci riconosciamo pienamente in esso proprio perché garantisce due caratteristiche fondamentali per chi, come noi, fa l'amministratore per amore della propria Comunità: la prima, totale autonomia di decisione; la seconda, volontà di confronto con tutti.

Se così non fosse, infatti, oggi non ci sarebbe questa Maggioranza e non si sarebbe aperta una nuova fase politica nella nostra città.

È evidente, e forse anche giusto, che siano iniziati i movimenti in vista delle prossime elezioni comunali e che qualcuno stia preparando il terreno per un rientro nell'agone cittadino anche ispirandosi all'impostazione civica ma restiamo convinti che ai saviglianesi la memoria non farà difetto"

Alberto Pettavino

"Progetto Savigliano"

"Patto Civico per la Granda"