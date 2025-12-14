Nostalgia ne abbiamo, vi ricordate Postalmarket?

Ve lo ricordate Postalmarket? Sì, proprio quel catalogo di tutto un po’ che, puntuale, un paio di volte all’anno, arrivava nella buca delle lettere sino alla fine degli anni Novanta.

Il postino non aveva nemmeno il tempo di andarsene che mamme e nonne di tutta Italia lo sfogliavano alla forsennata ricerca degli articoli della nuova collezione (primavera/estate o autunno/inverno).

Certe immagini hanno reso felici anche vagonate di ragazzini in piena esplosione ormonale, ogni volta in trepidante attesa di poter ammirare le Top Model in copertina e arrivare in fretta alle pagine dell’intimo femminile. Vedo, ma soprattutto non vedo.

Bisogna ammettere che Postalmarket è stato pioniere di un certo tipo di vendita a distanza. A partire dal 1959, cinque anni prima che Jeff Bezos piangesse nella culla e ben trentacinque prima della nascita di Amazon, già loro consegnavano pacchi contenenti merce di ogni genere in giro per l’Italia. Ai tempi PayPal poteva forse essere il nome di una navicella spaziale e gli acquisti si pagavano in contrassegno alla consegna (o con vaglia postale).

Il primo, rudimentale e-commerce. «Con Postalmarket sai, uso la testa. E ogni pacco che mi arriva è una festa», recitava lo slogan dell’iconico catalogo. Postalmarket è un’idea di business importata in Italia nel 1959 dall’imprenditrice milanese Anna Bonomi Bolchini.

Quel mondo è magicamente tornato. Un imprenditore friulano, Stefano Bortolussi, ha rilevato il marchio dal fallimento del Gruppo Postalmarket per puntare al rilancio dell’azienda. Chiaramente il progetto è in versione digitale, ma il suo sogno è tirare nuovamente fuori dal cassetto il mitico catalogo. Ci riuscirà?