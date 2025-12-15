Mondovì, oltre 300 persone per lo spettacolo di beneficenza "Amleto in salsa piccante"

Venerdì 12 dicembre 2025 presso il Teatro Baretti di Mondovì alla presenza di circa 300 persone ha avuto luogo lo spettacolo teatrale “Amleto in salsa piccante” della Compagnia dei Folli evento organizzato dell’ Associazione volontari Ospedalieri Mondovì a scopo benefico.

Il Presidente Avo Mondovì Giuseppe Bertone presenta e ringrazia così la serata: “Questa non è soltanto una serata di teatro: è una serata di incontro, di condivisione e di solidarietà, un’occasione in cui la cultura e il volontariato si stringono la mano per generare qualcosa di importante. Vorremmo cominciare con un ringraziamento davvero sentito ai nostri attori, che hanno deciso di partecipare a questo evento in forma completamente gratuita.

Hanno messo a disposizione il loro tempo, la loro passione e la loro professionalità per sostenere una causa in cui credono. In un mondo dove il tempo è sempre poco, scegliere di donarlo agli altri è un gesto prezioso. La vostra presenza sul palco, stasera, è un atto di generosità che va oltre la recitazione: è un messaggio di vicinanza e di umanità.

Un grazie sincero va anche a tutti voi che siete qui, al pubblico che ha accolto con entusiasmo l’invito a partecipare. Chi ha acquistato il biglietto in prevendita ha dato un contributo fondamentale: ogni singolo biglietto non è solo un posto occupato in sala, ma un tassello indispensabile che permette a iniziative come questa di prendere vita. Il vostro sostegno dimostra che la solidarietà è ancora un valore forte, condiviso e sentito.

Desideriamo inoltre ringraziare tutte le realtà che ci hanno aiutato nelle prevendite, che hanno collaborato con cortesia, disponibilità e spirito di comunità. Gestire prenotazioni, richieste e comunicazioni non è mai un compito semplice: grazie per la pazienza, la presenza costante e il sostegno organizzativo.

Un ringraziamento speciale va poi a tutti gli organizzatori dell’evento. Ci sono persone che non vediamo sul palco ma che, dietro le quinte, lavorano da settimane, spesso da mesi, affinché ogni dettaglio sia curato: la scelta della data, la comunicazione, la logistica, l’allestimento, la gestione della sala. A loro va il nostro grazie per la dedizione, la passione e la capacità di dare forma concreta a un progetto che nasce dal desiderio di fare del bene.

Un grazie ad ASL Cn1, al dott. Rapa e il dott. Ippoliti della Direzione Sanitaria, alla dott.essa Meineri, dott. Feola e dott. Quercia, al Comune di Mondovì per la concessione gratuita della sala e anche a tutti coloro che ho dimenticato e a quelli che non vogliono essere ringraziati pubblicamente.

E naturalmente, non possiamo che rivolgere un grande, grandissimo grazie ai volontari AVO Mondovì. Il vostro impegno quotidiano è la dimostrazione più autentica di cosa significhi “esserci” per gli altri. La vostra presenza silenziosa, costante, discreta e profondamente umana è un dono per la nostra comunità. Questa serata è, in fondo, un tributo anche al vostro lavoro: alla vostra capacità di accompagnare, di ascoltare, di portare un sorriso dove ce n’è più bisogno.

Grazie per tutto ciò che fate, e per come lo fate. Grazie per l’esempio che date. Grazie perché, grazie a voi, la parola “solidarietà” assume un significato concreto. E che la solidarietà continui a brillare”.

Il ricavato della serata verrà devoluto dall’Avo Mondovì all’ambulatorio Cardionefrometabolico dell’Ospedale Mondovì-Ceva per l’acquisto di una sonda convex.