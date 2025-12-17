A Borgo "Everybody sing to the Lord!", concerto di Natale del Coro Polifonico Monserrato e dell'orchestra Fidei Donum

"Everybody sing to the Lord!". È questo il titolo del concerto spirituale che vedrà protagonisti, domenica 21 dicembre alle 21 nella chiesa parrocchiale di Borgo San Dalmazzo, il Coro Polifonico Monserrato in collaborazione con l'Orchestra Fidei Donum, coinvolgendo più di sessanta persone tra coristi, orchestrali, solisti e tecnici, di tutte le età, provenienti da diversi paesi della Provincia di Cuneo.

Una collaborazione consolidata quella tra i due gruppi che, anche per questo Natale, accompagneranno con note e voce l'arrivo delle festività.

Il coro, nato nel 1981, ha natura amatoriale e si dedica allo studio di brani polifonici di carattere sacro e profano, con un repertorio che spazia dal periodo rinascimentale agli autori contemporanei.

I musicisti dell’orchestra (nata nel 2013) provengono da percorsi formativi differenti, quali conservatori e istituti diocesani di musica sacra, ai licei musicali e civici istituti musicali della Provincia di Cuneo.

Dal 2016, grazie alla collaborazione con la prof.ssa di violino Monica Agosto, partecipa anche l’associazione musicale “Eureka Music Academy” (con sede in Roreto di Cherasco), la quale vede il coinvolgimento di numerosi insegnati e allievi delle scuole di musica dell’albese.

La direzione artistica sarà affidata al maestro Fabio Quaranta. Coro e orchestra proporranno un repertorio natalizio sacro tradizionale e contemporaneo, con l'esibizione delle voci soliste Patrizia Migliore e Milena Marchetti.

Il concerto sarà un'occasione unica per immergersi nell'atmosfera del Natale, con brani che celebrano il significato spirituale di questa festività, interpretati da un ensemble di musicisti e cantanti di alto livello.

L'evento si svolgerà nella suggestiva cornice della Chiesa Parrocchiale di San Dalmazzo, in piazza XI Febbraio 4, a Borgo San Dalmazzo. Ingresso libero.

Il concerto è sostenuto dall'associazione culturale Pedo-Dalmatia, in collaborazione con l'associazione Amici del Santuario di Monserrato, che ha voluto offrire questo evento per augurare buon Natale a tutti i soci e alla collettività.