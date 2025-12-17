Neive celebra i suoi giovani e le sue eccellenze: la Costituzione come primo impegno pubblico

Sabato 20 dicembre, a partire dalle ore 17, l’Auditorium San Giuseppe di Borgonuovo ospiterà la seconda edizione di “Sei Forte, Neive!”, manifestazione che l’Amministrazione comunale dedica ai traguardi dei propri cittadini e, in particolare, alle nuove generazioni che si affacciano alla vita adulta.

Al centro dell’iniziativa c’è la consegna di una copia della Costituzione italiana alle ragazze e ai ragazzi che nel corso del 2025 hanno compiuto, o compiranno, diciotto anni. Un gesto che segna simbolicamente l’ingresso nella piena cittadinanza e richiama ciascuno alla responsabilità che accompagna l’acquisizione dei diritti e dei doveri sanciti dalla Carta fondamentale, incoraggiando una partecipazione attiva e consapevole alla vita democratica.

A suggellare questo passaggio, ogni neodiciottenne riceverà anche una bottiglia di vino, offerta dai produttori del territorio: un segno di appartenenza che lega il futuro dei giovani alla storia e all’identità agricola e culturale di Neive.

Nel corso della cerimonia saranno consegnati anche riconoscimenti a realtà e persone che, attraverso il proprio percorso, hanno contribuito a valorizzare il nome di Neive. Un momento che vuole restituire visibilità a storie diverse per ambito e linguaggio, ma accomunate dalla capacità di portare il paese oltre i suoi confini.

Tra i premiati figurano gli studenti delle classi 5ª I e 4ª M dell’I.I.S. “Luigi Einaudi” di Alba, insieme alla docente Elena Meinero, per il progetto “Neive sostenibilità in tasca”, un’applicazione per smartphone pensata per muoversi nel paese in modo consapevole e sostenibile. Gli studenti coinvolti sono Umberto Allosia, Marco Basso, Ivan Messa e Andrea Giacosa (5ª I), Enrico Feraru, Michael Mele e Gioele Delfinetti (4ª M).

Riconoscimento anche per Vittoria Tibaldi, studentessa dell’Istituto Professionale “Arte Bianca” di Neive, vincitrice del Premio Cioccolato Giovani dell’Associazione Pièce e del riconoscimento “Scintilla Creativa”. Premiati inoltre Sergio Patetta, campione di rally nella categoria Rally 4, e Romina Stupino, campionessa di equitazione nella specialità salto a ostacoli. A completare il quadro, il riconoscimento a Pietro Celona, in arte “Celo”, produttore musicale.

“È una manifestazione alla quale questa Amministrazione tiene molto. È un momento per ricordare ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze l’importanza di diventare maggiorenni e cosa questo comporti in termini di diritti acquisiti e doveri da rispettare. Allo stesso tempo, è l’occasione per ringraziare chi, con il proprio lavoro, ha contribuito a esaltare il nome di Neive”, spiega il sindaco Paolo Piccinelli.