Pronta al via la Ferrovia Cuneo-Saluzzo-Savigliano: orari in definizione, ci sarà anche la corsa richiesta dai pendolari

Sono in corso gli ultimi aggiustamenti degli orari che, dopo anni d’attesa, scandiranno la riattivazione della linea Cuneo- Saluzzo- Savigliano pronta al via, nella data annunciata del 27 gennaio.

Arenaways - Longitude Holding con il nuovo partner spagnolo Renfe, operà sul tragitto ferroviario dismesso, con la sfida di portare nuovamente passaggeri sul treno, sottraendoli al trasporto veicolare e facendoli viaggiare qualitativamente bene, lungo il binario di 49 chilometri che collega il capoluogo della Granda a Savigliano, fermando nelle stazioni di Busca, Costigliole, Verzuolo, Manta e Saluzzo.

"L’orario sarà frequente e cadenzato" è la parola d’ordine che emerge tra i motivi conduttori della impresa ferroviaria (fondata da Giuseppe Arena ora guidata dal figlio Matteo) che ha firmato un accordo per 10 anni con la Regione per garantire il servizio. Il costo del biglietti seguirà il tariffario chilometrico regionale.

Dal lunedì al venerdì, con una riduzione di corse nel weekend e festivi, l’Atr220 a 155 posti caratterizzato dalla livrea gialla e blu e lo smile sul frontalino, partirà da Cuneo alle 6,05, per essere a Busca alle 6,22, a Costigliole alle 6,31, a Verzuolo alle 6,37, a Manta alle 6,40, a Saluzzo alle 6,46. Ripartenza alle 6,52 per Savigliano dove entrerà in stazione alle 7,07 ovvero 15 minuti prima del passaggio del regionale veloce per Torino alle 7,22.

Da Savigliano, il primo treno del mattino sarà quello delle 6,32 a cui seguiranno le partenze per Saluzzo alle 7,20, 8,12, 9,12, 12,12, 13,07 (solo fino a Saluzzo), 14,12, 15,07 (Saluzzo), 16,12, 17,07 (Saluzzo), 18,12, 19,07 (Saluzzo) e 20,22. La sera in caso di ritardo da Torino il treno per Saluzzo aspetterà i passeggeri. Gli orari sono consultabili sul sito.

Tra le varie iniziative per far conoscere il servizio ferroviario pubblico che torna dopo la dismissione come "ramo secco" incontri con l’utenza ( Parole al treno) con le scuole ( Occhio al treno) per incentivarne l’utilizzo e sensibilizzare sulla sicurezza anche in merito ai passaggio a livellativo , domenica 19 gennaio, la compagnia fondata da Giuseppe Arena, sarà presente con uno stand informativo alla ventiduesima edizione del "Fitwalking del cuore" per presentare il ritorno del convoglio ferroviario sui binari del territorio.

In attesa di accogliere i passeggeri è in corso il restauro della stazione di Saluzzo, dopo anni di incuria e abbandono.