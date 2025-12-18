Bando eventi sportivi, Bongioanni: «In arrivo 164mila euro di contributi a 16 associazioni sportive del Monregalese, dalla Gran Fondo Alpi del Mare allo sci, dal volley alla pallapugno»

Pioggia di contributi sulle associazioni sportive del Monregalese. Dal bando regionale voluto dall’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni sono in arrivo contributi per 164mila euro a 16 fra associazioni e federazioni sportive di 7 Comuni del Monregalese come sostegno all’organizzazione di eventi sportivi organizzati in loco e tenuti nel corso del 2025.

Grande soddisfazione dall’assessore Bongioanni: «Dalla Gran Fondo Alpi del Mare al torneo di calcio giovanile, dal volley nazionale allo sci, gli eccellenti risultati del bando premiano la qualità e la ricchezza della proposta sportiva di un territorio come il Monregalese, che sa unire i grandi eventi in grado di generare forte attrattività e ricadute turistiche con l’impegno di tante società dilettantistiche e tanti volontari del territorio per promuovere la pratica sportiva diffusa presso i nostri giovani e attrarli con proposte agonistiche di qualità. Gli eventi sportivi del Monregalese che riceveranno il contributo regionale toccano atletica, basket, calcio, ciclismo, pugilato, sci e volley. Particolare motivo d’orgoglio sono i ben cinque progetti dedicati all’avviamento dei giovanissimi allo sport tradizionale della pallapugno, una misura su cui intendo per la prossima edizione del bando stanziare ancora più risorse».

Dei 16 progetti finanziati, 7 riguardano Mondovì, 3 Frabosa Sottana, 2 Villanova Mondovì, uno ciascuno Bene Vagienna, Dogliani, Farigliano e Morozzo.

Il bando, che ha avuto a livello regionale una dotazione complessiva di oltre 2,2 milioni di euro, sostiene gli eventi sportivi attraverso cinque linee: 1. Progetti di eccellenza sportiva - iniziative di presentazione della stagione sportiva 2025/2026; 2. Eventi sportivi competitivi per Coni, Cip - Comitato Italiano Paralimpico, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Affiliati e Comitati organizzatori; 3. Eventi sportivi competitivi per Enti di promozione sportiva e società affiliate; 4. Gran Fondo e Marathon di ciclismo (su strada e Mtb); 5. Sport tradizionali (Pallapugno e Palla Tamburello).

E sono in arrivo altre importanti novità per l’impiantistica. «Il 24 dicembre – annuncia Bongioanni - apriremo il bando per sostenere i nostri Comuni nella creazione e allestimento di spazi e percorsi attrezzati per l’attività sportiva di base, che resterà aperto tre mesi; e a gennaio quello dedicato a enti pubblici e organismi sportivi per la riqualificazione e il potenziamento degli impianti esistenti. E infine, in primavera, i due bandi con cui sosterremo gli investimenti per l’efficientamento energetico e l’uso di fonti rinnovabili nel nostro patrimonio impiantistico. La Regione Piemonte è vicina, con tutti gli strumenti a disposizione, al mondo dello sport e a chi sul territorio lo organizza, lo pratica e lo ama».