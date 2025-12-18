Oltre 300 studenti della Val Tanaro a lezione con gli amici a quattro zampe

Durante i mesi di novembre e dicembre, il progetto “Tutela e Responsabilità – Educazione per il benessere dei cani in Val Tanaro”, finanziato dalla Regione Piemonte è entrato anche nelle scuole dell’Alta Val Tanaro, con un’azione dedicata dal titolo "Cani, amici da rispettare".

Nelle scuole primarie e secondarie di primo grado di Ormea, Garessio, Priola, Bagnasco e Nucetto sono state realizzate una serie di attività dedicate al rapporto tra bambini, ragazzi e cani, coinvolgendo quasi 300 studenti.

Le attività, condotte da un istruttore cinofilo accompagnato da un’operatrice didattica e con la supervisione degli insegnanti, hanno affrontato in modo interattivo il tema della corretta relazione con il cane. Ogni incontro, della durata di circa due ore, si è svolto in due fasi.

Nella prima parte i bambini e i ragazzi hanno partecipato a giochi, discussioni guidate e attività di gruppo pensate per portarli a mettersi nei panni del cane: che cosa lo fa sentire al sicuro, quali comportamenti lo mettono a disagio, quali sono i falsi miti più diffusi e come riconoscere situazioni problematiche. Ogni classe ha poi realizzato un cartellone con disegni e frasi create dagli stessi studenti, che rimarrà appeso in aula come promemoria del percorso svolto.

La seconda parte è stata dedicata alle attività con tre cani educati e addestrati per l’interazione con i più giovani: Drama, Baloo e Lara. In ogni incontro uno dei cani ha potuto interagire direttamente con gli studenti, che hanno sperimentato esercizi di ricerca sensoriale, piccoli percorsi di agilità e momenti di osservazione del linguaggio del cane, oltre a semplici attività di cura, come dare da mangiare all’animale. L’entusiasmo è stato generale, con un risultato particolarmente significativo: diversi studenti inizialmente timorosi o dichiaratamente spaventati dai cani sono riusciti, grazie al clima protetto dell’attività, ad avvicinarsi e interagire spontaneamente con tranquillità.

A conclusione dell’attività sono stati distribuiti degli adesivi a ricordo dell’iniziativa, come simbolo dell’impegno condiviso verso una convivenza più rispettosa e consapevole.

Le attività nelle scuole rappresentano uno dei pilastri del progetto, che mira a costruire una cultura del benessere animale partendo proprio dai più giovani e coinvolgendo tutte le realtà scolastiche della valle. Attraverso il lavoro svolto in classe e gli adesivi portati a casa dagli studenti, l’iniziativa ha permesso di raggiungere anche le famiglie, ampliando l’impatto del percorso educativo e stimolando un dialogo condiviso sul possesso responsabile dei cani.

Il progetto si avvierà ora verso il suo ultimo step, una campagna di sensibilizzazione diffusa in tutta la vallata e oltre, pensata per raggiungere l’intera comunità. L’obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza sul corretto trattamento dei cani, avvicinando anche quelle realtà che più difficilmente partecipano agli incontri pubblici, così da favorire un cambiamento condiviso e duraturo.

Per informazioni: benesserecani.avt@gmail.com