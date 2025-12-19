 / Attualità

In Breve

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 19 dicembre 2025, 09:41

Busca: i ragazzi dell’Istituto comprensivo Carducci in visita alla Residenza SS Annunziata e allo Spazio Anziani

Busca: i ragazzi dell’Istituto comprensivo Carducci in visita alla Residenza SS Annunziata e allo Spazio Anziani

Gli alunni dell’Istituto Comprensivo Carducci di Busca protagonisti di un’iniziativa musicale presso la Residenza SS. Annunziata

Ieri, giovedì 18 dicembre  nel corso della mattinata, presso lo  Spazio Anziani, si sono esibite le classi seconde della scuola primaria del Capoluogo, accompagnate dalle insegnanti Damiano, Dasio, Del Col, Mento, Raina e Torino.

Nel pomeriggio è stata la volta degli studenti della scuola secondaria di primo grado, seguiti dai docenti Domenica Guglielmo, Yasmin Khreiwesh, Maurizio Veglio e Alberto Pignata.

I canti e le musiche natalizie hanno animato la struttura, regalando momenti di gioia agli ospiti e favorendo il dialogo intergenerazionale.

Ringrazio di cuore – afferma il presidente Tommaso Alfieri- ragazzi e insegnanti per le attività proposte che hanno avuto una calorosa partecipazione degli ospiti e di tutti gli operatori

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium