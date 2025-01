Turismo in Langhe, Monferrato e Roero: affluenza record tra Capodanno e l’Epifania

Le colline di Langhe, Monferrato e Roero continuano a registrare un notevole successo turistico, confermandosi tra le mete più amate dai viaggiatori italiani e internazionali. Tra Capodanno e l’Epifania, il territorio accoglierà visitatori provenienti da Italia, Francia, Stati Uniti, Svizzera, Belgio, Germania, Brasile, Messico e Australia. La richiesta si è concentrata su strutture dotate di spa e servizi dedicati al relax, dimostrando una chiara preferenza per il benessere e l’autenticità.

Tra le esperienze più apprezzate spiccano le visite alle cattedrali sotterranee di Canelli, le attività legate alla Nocciola Piemonte IGP, i corsi di cucina con chef locali, la ricerca del tartufo e le proposte per famiglie con bambini. I visitatori hanno scelto di immergersi nell’autenticità del territorio, vivendo momenti che uniscono tradizione, cultura e divertimento.

"Il nostro territorio continua a distinguersi per la capacità di offrire esperienze su misura, che rispondono ai desideri di relax e autenticità dei visitatori", sottolinea Elisabetta Grasso, direttore di Langhe Experience. "Langhe Monferrato Roero è una destinazione che parla al cuore dei viaggiatori, proponendo un’accoglienza di qualità, attività esclusive e il meglio delle nostre eccellenze enogastronomiche".

Le prospettive per il 2025 si preannunciano molto positive. "Dai colloqui con gli operatori emerge una forte propensione a viaggiare nei prossimi mesi, sia da parte degli italiani che degli ospiti provenienti dal Nord Europa e dagli Stati Uniti", aggiunge Elisabetta Grasso. "Questa tendenza trova pieno riscontro nelle prenotazioni per il nostro territorio. Il calendario favorevole, con ponti e festività strategiche come la Pasqua del 20 aprile, il ponte del 25 aprile e il primo maggio, offre occasioni ideali per brevi soggiorni o vacanze più lunghe".

I mesi di maggio e giugno sono già quasi al completo, con un importante afflusso di ospiti internazionali. "Questo, unito al crescente interesse per il turismo di qualità, ci fa guardare al nuovo anno con grande ottimismo. I mesi di maggio e giugno sono già quasi al completo, a conferma del forte appeal delle Langhe, Monferrato e Roero come destinazione d’eccellenza", conclude Elisabetta Grasso.