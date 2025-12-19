Cuneo: una fiaba ai Giardini Fresia, grande partecipazione per la festa di Natale del Centro Storico

Un pomeriggio che sembra uscito da una piccola fiaba di Natale quello vissuto ai Giardini Fresia di Cuneo ieri, giovedì 18 dicembre, dove la Festa di Natale del Centro Storico si è conclusa con grande partecipazione ed entusiasmo.

L’evento, organizzato dal Comitato di quartiere, ha riscosso un grande successo, coinvolgendo circa cinquanta bambini che, nel corso del pomeriggio, si sono alternati tra i giochi in legno, le attività e le magie di Mago Trinchetto e l’ascolto attento e rapito delle storie narrate dalla racconta favole Giorgia Bordo.

Babbo Natale ha fatto la sua comparsa portando in dono libri e dolciumi, mentre una grande merenda condivisa ha riunito tutti i presenti. Bambini, genitori, nonni e zii hanno festeggiato insieme sotto gli alberi dei Giardini Fresia, illuminati per l’occasione in stile natalizio con babbi natale luminosi e ghirlande, creando un’atmosfera calda e accogliente. Canzoni natalizie e il suono della cornamusa hanno accompagnato la festa, scandendo i sorrisi e i momenti di incontro.

Un vero esempio di comunità e condivisione, arricchito dal passaggio dell’assessore Gianfranco Demichelis, che ha dato avvio alla festa con un saluto ai presenti, e dalla gradita sorpresa della Sindaca Patrizia Manassero.

Entrambi hanno ricordato la recente notizia del finanziamento di 1,2 milioni di euro ottenuto attraverso il bando regionale “Riforestazione urbana” per la riqualificazione dei Giardini Fresia e hanno rivolto i loro auguri alla cittadinanza, condividendo con i presenti un brindisi e un momento di festa, con lo sguardo rivolto a un futuro in cui questo spazio continui a essere vissuto e amato dal quartiere.