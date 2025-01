Il Club Dirigenti Vendite e Marketing di Cuneo al lavoro per la costruzione del “Bene Comune” [VIDEO]

“Dal 1988 persone un passo avanti” è il claim che il Club Dirigenti Vendite e Marketing di Cuneo ha scelto per caratterizzare il sodalizio, dando uno spunto chiaro a chi si domanda quale sia la sua mission. Questa realtà rappresenta un gruppo eterogeneo di individui impegnati nel mondo produttivo, dai titolari d’impresa ad esponenti del terziario avanzato, ai professionisti fino agli studenti universitari. Una voce corale a pensieri e proposte orientati verso il miglioramento della qualità della vita professionale e non, che prova ad avventurarsi anche su piani inusuali, sempre però propedeutici alla veicolazione di un messaggio positivo.

La sua continua ricerca sulle dinamiche sociali ha portato in questi anni il Club a focalizzare le sue progettualità sulla costruzione del “bene comune” andando ad agire su tutti quegli aspetti materiali ed immateriali che rendono viva e virtuosa una comunità. Attraverso incontri e conferenze con ospiti di fama nazionale ed internazionale, corsi di formazione e di approfondimento, il CDV&M si è finora impegnato in questa direzione con risultati di rilievo e per il 2025 ha in programma un ulteriore salto di qualità, allargando innanzitutto il suo orizzonte relazionale.

