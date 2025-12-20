 / Attualità

Attualità | 20 dicembre 2025, 18:55

Premio San Giovanni 2025, il riconoscimento a Maria Franca Ferrero Fissolo

Ad Alba, in forma privata, la consegna del premio che ogni anno va a un personaggio che ha saputo, con dedizione e passione, valorizzare e far conoscere la chiesa, il borgo e la Città di Alba

Maria Franca Fissolo Ferrero in una foto di repertorio

Ad Alba il Presidente dell’Associazione San Giovanni Attilio Cammarata ha consegnato il Premio San Giovanni 2025, con cui l’Associazione, ogni anno, premia un personaggio che ha saputo, con dedizione e passione, valorizzare e far conoscere la chiesa, il borgo e la Città di Alba.

L’edizione di quest’anno si è svolta in forma privata e ha visto la consegna del premio a Maria Franca Ferrero Fissolo, Presidente della Fondazione Ferrero, luminoso esempio di dedizione e passione, il cui costante e qualificato impegno nella promozione della cultura, della solidarietà e dell’identità del territorio rappresenta un patrimonio prezioso per la città di Alba, a partire dal quartiere che vide nascere la Ferrero.

Il premio rappresenta l’iconica conchiglia, che nella tradizione iconografica cristiana è il recipiente simbolico con cui viene versata l’acqua sul capo del battezzando, ripresa dall’immagine della pala d’altare del Molineri, dove San Giovanni battezza Gesù Cristo, custodita nel presbiterio della chiesa di San Giovanni Battista di Alba.

PER INFO: www.sangiovannialba.it; info@sangiovannialba.it; 0173/364030

La conchiglia di San Giovanni

La Pala d’altare del Molineri, dove San Giovanni battezza Gesù Cristo, custodita nel presbiterio della chiesa di San Giovanni Battista di Alba

comunicato stampa

