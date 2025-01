In piena notte cade dal quad in borgata Sagna a Celle Macra: trasportato al CTO di Torino

Intervento complesso nella notte appena trascorsa in valle Maira.

Verso l'una la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico di Dronero è stata allertata per soccorrere una persona ferita che si trovava in borgata Sagna a Celle di Macra.

Un uomo, di 50 anni circa, alla guida di un quad era uscito fuori strada, probabilmente a causa del percorso ghiacciato, riportando diverse ferite.

Con non poca fatica l'uomo è riuscito a raggiungere la propria abitazione nella borgata abbandonata per contattare la moglie e dare l'allarme.

Vista la difficoltà nel raggiungere il luogo, l'intervento ha visto la cooperazione del Servizio di Elisoccorso regionale nonchè la squadra di tecnici Soccorso Alpino e Speleologivo Piemontese (SASP) che, in parte con il fuoristrada e in parte a piedi, hanno potuto accompagnare il medico del 118 fino alla baita montana dove si trovava il ferito.

Grazie all'intervento tecnico e a quello sanitario di medico e infermiere dell'elisoccorso, nonchè medico 118, la persona è stata allora stabilizzata e imbarellata e portata a piedi fino alla prima piazzola disponibile per poi essere verricellato per il trasferimento al CTO di Torino.