Il Natale è vicino: regala benessere con Maison 5 Esthétique

Mancano pochi giorni a Natale e l’atmosfera natalizia entra davvero nel vivo.

Il regalo perfetto? Esiste, è utile, fa bene, non si rompe e lascia il segno.

Regala benessere. Regala Maison 5 Esthétique.

Nel cuore di Cuneo, Maison 5 Esthétique si è affermata in pochi mesi come un luogo dove bellezza e benessere si fondono, grazie a un ambiente curato, accogliente e a trattamenti realizzati con tecnologie all’avanguardia firmate Overline. Un centro estetico dove non si viene solo per “prendersi cura del corpo”, ma per vivere un’esperienza completa di rigenerazione, relax e autostima.

Le proposte regalo sono tantissime e completamente personalizzabili: dai trattamenti viso ai percorsi corpo, dall’epilazione definitiva ai massaggi rilassanti. Ogni buono può essere pensato su misura, in base a ciò che desideri donare o ricevere.

“Il regalo giusto è quello che fa sentire bene” racconta Karima, titolare del centro “… e in questo momento dell’anno siamo tutti un po’ più sensibili, più aperti, più attenti agli altri. Per questo mi metto a disposizione per offrire a ogni cliente una consulenza gratuita e troveremo insieme la proposta perfetta, anche per piccoli budget. E se il regalo è per sé stessi, ancora meglio!”

In pochi mesi dall’apertura, Maison 5 Esthétique ha conquistato la fiducia di tante persone grazie a trattamenti di qualità, un approccio umano e la scelta di macchinari di ultima generazione forniti da BG Beauté – distributore ufficiale Overline per Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Risultati concreti, grande attenzione alla persona e un’energia positiva che si respira appena si entra: è questa la vera forza del centro.

Che sia un regalo per la mamma che non si concede mai una pausa, per il papà che ha bisogno di un massaggio rigenerante, per la compagna che ama prendersi cura del suo viso o per il compagno che vuole provare un trattamento innovativo… da Maison 5 Esthétique trovi la soluzione ideale.

Puoi scegliere tra buoni regalo a importo libero, pacchetti specifici, trattamenti singoli o percorsi completi. Il tutto confezionato con eleganza, pronto da mettere sotto l’albero.

E quest’anno, perché non pensare anche a te? Prenderti cura di te stesso è il modo migliore per iniziare l’anno nuovo con il piede giusto.

Per info, appuntamenti e consigli personalizzati, potete contattare direttamente Karima: saprà consigliarti con il sorriso e la competenza di chi fa questo lavoro con passione vera.

Maison 5 Esthétique si trova a Cuneo, in via Dante Livio Bianco 8.

Il centro è aperto dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 19:30

Per informazioni e prenotazioni chiamare 327.0670707 o 388.6479117)

Sito internet https://www.maison5esthetique.it/