A Valcasotto la Vigilia profuma di comunità: torna la Merenda Natalizia

A Valcasotto il Natale ha il volto delle cose semplici e autentiche, di quelle che sanno scaldare il cuore anche nelle giornate più fredde. Mercoledì 24 dicembre, in occasione della Vigilia di Natale, tornerà l’attesa Merenda Natalizia dell’associazione Amici di Valcasotto APS, un appuntamento ormai entrato nel cuore della comunità.

Dopo la Santa Messa delle ore 15 nella chiesa parrocchiale di San Ludovico, il borgo si ritroverà come da tradizione presso La Locanda del Mulino, per un momento che va ben oltre il semplice convivio. È l’occasione per fermarsi, salutarsi, ritrovarsi: per chi a Valcasotto vive tutto l’anno, ma soprattutto per chi torna apposta in questi giorni di festa, richiamato da legami che il tempo e la distanza non hanno mai spezzato.

Tra cioccolata calda, vin brulè, panettone e dolci della tradizione, si intrecceranno auguri, ricordi e sorrisi, in quell’atmosfera raccolta e familiare che rende unico il Natale nei piccoli borghi di montagna. Un pomeriggio che profuma di casa, di passato e di futuro condiviso.

La Vigilia sarà anche l’occasione per visitare il presepe allestito con cura dai volontari nella chiesa parrocchiale, segno di una tradizione che continua a vivere grazie all’impegno di chi ama il paese. E per lasciarsi incantare dalle luci che illuminano la cappella di Santa Libera, dove resta visitabile la mostra fotografica dedicata a Ugo Robaldo, ulteriore tassello di un percorso che unisce spiritualità, memoria e bellezza.

A Valcasotto il Natale non è solo una data sul calendario, ma un gesto collettivo, un modo di sentirsi parte di una stessa storia. E la Merenda Natalizia, ancora una volta, ne sarà la più bella espressione.