Crava, il Presepe Vivente sarà in versione pomeridiana

La frazione di Crava, nel comune di Rocca de' Baldi, è pronta a trasformarsi in Betlemme per il Presepe Vivente: una quarantina di postazioni faranno tornare indietro nel tempo i visitatori, tra rappresentazioni storiche e antichi mestieri per far rivivere la magia della Natività.

A interpretare la Sacra Famiglia, quest'anno, saranno Pietro Bottero, Sara Ferrua, il piccolo Giorgio e Lorenzo, l’angioletto di famiglia.

Anche quest’anno indispensabile la collaborazione con le varie associazioni per i diversi eventi in programma, la Proloco Roccadebaldese, la Biblioteca Don Franco Mattalia e l’ Enomuseo “La Cantina” che come tanti nostri concittadini e il nostro parroco Don Silvio mettono a disposizione i proprii locali per ospitare le diverse postazioni; doveroso ringraziamento va a tutti coloro che si adoperano per la buona riuscita dell’ evento, in particolare i figuranti, fulcro della manifestazione, al Comune di Rocca de’ Baldi e al servizio civico che come ogni anno garantisce un supporto importantissimo.

LE DATE

La rappresentazione si svolgerà in due momenti in versione pomeridiana: venerdì 26 e domenica 28 dicembre con inizio alle 15.30. Annullata causa maltempo quella serale della Vigilia. Tutte le rappresentazioni saranno ad ingresso libero.