Cherasco, la popolazione continua a crescere: raggiunta quota 9.647 residenti

Continua il trend positivo della popolazione cheraschese relativamente l’anno appena terminato: siamo infatti arrivati a 9.647 persone registrando un più 82 unità (a inizio 2024 erano 9565).

La crescita demografica è indotta dal saldo migratorio, cioè la differenza fra quanti sono arrivati per risiedere a Cherasco e quanti se ne sono andati via definitivamente, 90 persone: nel 2024 sono stati 411 i nuovi residenti contro 321 che sono emigrati.

Negativo invece il saldo naturale, cioè la differenza tra nascite e morti: 77 i bimbi nati nel 2024 (uno in meno rispetto all’anno prima) contro 85 persone decedute (95 erano state nel 2023).

Per quanto riguarda la distribuzione degli abitanti sul territorio comunale, quella più densamente popolata è la Destra Stura con 5272 presenze, mentre l’Oltre Stura registra 4375 presenze. Cherasco Capoluogo è la parte del territorio con più residenti, cioè 3964 (contro il 3923 nel 2023), segue Roreto con 2360 abitanti, Bricco con 1130, Cappellazzo con 514, Meane-San Bartolomeo- Oltre Tanaro con 453, Veglia con 371, Moglia-Isorella-Fraschetta con 314, San Giovanni con 304 e Piana con 237 abitanti.

Il capoluogo nel 2024 registra un aumento di residenti di 41 unità, a cui segue Roreto con 33, Moglia-Isorella- Fraschetta con 22, Bricco con 11, Veglia 3 e Piana 2; Meane-San Bartolomeo- Oltre Tanaro perdono 17 residenti, San Giovanni 7 e Cappellazzo 6.

In aumento anche il numero dei cittadini stranieri residenti: 59 in più rispetto al 2023, hanno raggiunto quindi nel 2024 il totale di 965 unità. Nell’anno appena passato è stata concessa la cittadinanza italiana a 35 residenti (nel 2023 i provvedimenti furono 42).

Aumentati, in questo ultimo anno i matrimoni celebrati, che in totale sono stati 65, così suddivisi: 17 civili di residenti, 6 civili di non residenti e 6 di residenti sposatisi civilmente fuori Cherasco, 9 matrimoni religiosi di residenti, 10 religiosi di non residenti e 17 di cheraschesi sposatisi in chiese di altri comuni. C’è poi stata un’unione civile di residenti ma fuori Cherasco.

«L'andamento demografico che da anni continua ad essere positivo - commenta il sindaco Claudio Bogetti - sicuramente indica la percezione di una buona qualità di vita su tutto il nostro territorio. Questa è il risultato di vari fattori che vanno dalla presenza di attività produttive che creano occupazione ai servizi per la famiglia, la scuola, il tempo libero. I numeri positivi sono per l'amministrazione uno stimolo quotidiano non solo a mantenere quanto già è presente, ma a darsi sempre nuovi obiettivi per migliorare ancora la qualità di vita dei cittadini».