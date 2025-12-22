 / Attualità

Attualità | 22 dicembre 2025, 18:07

Allerta gialla: treni cancellati anche domani sulla linea Fossano-Cuneo-Limone

Dopo il piano attivato in via precauzionale per la giornata di oggi, Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ricorda la riduzione della circolazione ferroviaria

Immagine di repertorio della stazione di Limone Piemonte

In seguito all’allerta meteo per neve della Protezione Civile che prevede “Allerta Gialla” per alcune zone della regione Piemonte, dopo oggi anche domani, 23 dicembre, la programmazione ferroviaria sarà interessata da una riduzione dell'offerta commerciale sulla linea Fossano-Cuneo-Limone. 

In particolare saranno cancellati i seguenti treni sulla Linea Fossano-Cuneo-Limone:

LINEA FOSSANO – CUNEO - LIMONE

  • 11219
  • 11227
  • 11235
  • 11222
  • 11230
  • 11239
  • 11240

Per consultare i monitor aggiornati di partenze/arrivi della tua stazione clicca qui.

c.s.

