Saluzzo: il "Classico" del liceo Bodoni prende casa da oggi nell'ex Tribunale

Oggi il rientro in classe dopo le vacanze di Natale per i 177 studenti delle cinque sezioni del Classico e delle 4 classi prime dello Scientifico Bodoni è avvenuto nelle nuove aule al terzo piano dell’ex Palazzo di Giustizia di Saluzzo, già sede della Procura. Ambienti che sanno di tintura fresca e di restauro. Tutta un’altra immagine per gli allievi, che hanno lasciato, non senza rimpianto e malinconia ( lo dice anche una petizione di oltre 2000 firme) la storica sede di via della Chiesa.

Dopo l’ingresso da via Savigliano, accolti dal dirigente Davide Laratore la sorpresa di uno spazio grandissimo, luminoso, funzionale alle lezioni con lo sguardo sul centro storico che hanno lasciato il 21 dicembre, dopo una cerimonia di saluto. Delle 11 aule ricavate dalla rifunzionalizzazione due verranno occupate in seguito da altri studenti, liberando l’aula magna della sede attuale dello scientifico in via Donaudi, ora occupate dai banchi e già al limite della capienza.

L’intervento di rifunzionalizzazione per il quale la Provincia ha messo a bilancio 600 mila euro ha rispettato i tempi di consegna nell''ex Tribunale, dopo che il Comune ha emesso la delibera per il trasferimento provvisorio dalla sede del Classico, non più consona alla didattica e con le ultime deroghe scadute a fine anno per poter svolgere le lezioni nel palazzo del centro storico ( anch’esso di proprietà comunale) aperto nel 1930.

Nuova apertura anche per il refettorio "Rosa bianca"

Oggi, primo giorno di scuola del 2025 è stato anche quello dell’apertura, del nuovo locale refettorio delle medie “Rosa bianca”, realizzato con finanziamento Pnrr da 1 milione e 126 mila euro sotto il campetto da basket (che nelle prossime settimane sarà rimesso in funzione).

I primi a consumare pasti nel nuovo locale con finestroni che si affacciano sul giardino delle scuole sono i piccoli alunni della “Pivano” per il loro rientro settimanale del martedì. In precedenza utilizzavano il refettorio dell’asilo “Regina Margherita” con cui il Comune aveva stipulato una convenzione.

Stessi locali usati anche da ragazze e ragazzi delle Medie ad indirizzo musicale che si fermavano al giovedì. Anche loro dal 9 gennaio potranno usare la nuova mensa “interna”.

Infine, a servirsi del grande refettorio saranno gli iscritti al nuovo servizio di Doposcuola comunale per le medie che è al via da mercoledì 8 gennaio. In questi primi mesi, è stato attivato il lunedì, il mercoledì e il giovedì dalle 13,55 alle 16,55, con educatori e personale ingaggiato dal Comune stesso.

Con l’apertura del nuovo refettorio, tutte le scuole dall’Infanzia alle Medie a Saluzzo sono dotate di servizio mensa.