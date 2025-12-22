Ora anche Roata Rossi è cardioprotetta

Continua a crescere il numero di defibrillatori presenti sul territorio comunale di Cuneo, a conferma di un impegno costante del territorio per la sicurezza e la tutela della salute dei cittadini. Nei mesi scorsi, grazie ai progetti “Battikuore” e “Fammi battere il cuore”, erano stati infatti installati e inaugurati undici nuovi dispositivi sull’altipiano e nelle frazioni, ampliando in modo significativo la rete di cardioprotezione comunale.

Il progetto “Fammi battere il cuore” in particolare, promosso dalla società sportiva Cuneo Volley con il contributo della Fondazione CRC, è nato in ricordo di Nicole Rebuffo, scomparsa prematuramente nel 2020, e rappresenta un’importante iniziativa di sensibilizzazione sull’importanza del primo soccorso e dell’uso tempestivo del defibrillatore. Tra le installazioni previste figurava anche un DAE per la frazione di Roata Rossi; tuttavia, a causa dei lavori di riqualificazione dell’area, l’inaugurazione è stata posticipata.

Nei giorni scorsi il dispositivo è stato finalmente inaugurato nella nuova piazzetta di via Antica di Busca, tra la chiesa e il Red Village Cafè, un luogo centrale e molto frequentato che garantisce una facile accessibilità in caso di emergenza. La scelta della collocazione risponde proprio alla volontà di rendere il defibrillatore rapidamente disponibile alla comunità, aumentando le possibilità di intervento tempestivo in situazioni critiche.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte la sindaca Patrizia Manassero, il vicesindaco Luca Serale e l’assessore Luca Pellegrino, insieme al direttore generale del Cuneo Volley Davide Bima, a Emanuela Bodino, mamma di Nicole, ai rappresentanti del Comitato di quartiere e delle attività commerciali della piazza, testimoniando una partecipazione condivisa e sentita da parte di tutta la comunità.