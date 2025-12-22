TENNISTAVOLO / A4 Tonoli e A4 Scotta campioni d'inverno in B1 e B2

L’A4 Tonoli in B1 e l’A4 Scotta in B2 si sono aggiudicate il titolo di campioni d’inverno. Entrambe le formazioni verzuolesi hanno chiuso il girone d’andata a punteggio pieno.

Nell’ultima giornata l’A4 Tonoli ha vinto per 5 a 3 sul campo del Mondovì. Match winner è stato Anastasios Riniotis che si è aggiudicato tutte tre le partite disputate, mentre Simone Garello ed Alessandro Soraci hanno conquistato un punto a testa. La formazione verzuolese chiude il girone d’andata imbattuta con 2 punti di vantaggio sul Vigevano e 4 sul Cus Torino.

Ancora più netto è stato il successo ottenuto nel campionato di B2 dall’A4 Scotta che, impegnata sul campo dell’Enjoy Collegno, si è imposta per 5 a 1. Due punti a testa sono stati conquistati da Mattia ed Andrea Garello, mentre il 5° punto è arrivato grazie a Vladimir Sych. La formazione verzuolese conserva il primato solitario in classifica con 2 punti di vantaggio sull’Area 172 di Savigliano.

Successo esterno anche per l’A4 Avis che nel campionato di C1 ha superato per 5 a 4 il TT. Torino al termine di un match combattutissimo e dall’esito incerto fino all’ultimo. Grazie ai due punti conquistati la formazione verzuolese raggiunge il Torino ed il Piossasco in testa alla classifica.

Domenica 21 dicembre era inoltre in programma a Fossano la terza prova del Grand Prix Interregionale giovanile. La manifestazione ha visto le ragazze del vivaio A4 imporsi in 4 delle 5 gare in programma. Mattatrice di giornata, Alice Rivoira, che ha dominato sia la gara Under 13, sia quella Under 15. Sono inoltre salite sul più alto gradino del podio Arianna Giraudo che si è imposta nella categoria Under 9 e Melissa Marku che ha trionfato nella categoria Under 17. Hanno invece conquistato la medaglia d’argento nelle rispettive categorie Sofia Pittavino, Marta Garello e Caterina Cavallera. Sono infine salite sul 3° gradino del podio Xu Jing Qi, Carlotta Giraudo, Martina Cornaglia ed Anna Ponzo. Meno bene sono andate le cose nelle gare maschili nelle quali l’unico a salire sul podio è stato Riccardo Ferrero che ha conquistato la piazza d’onore nella categoria Under 19. Grazie a questi risultati l’A4 ha rafforzato ulteriormente la leadership nella speciale classifica per società.