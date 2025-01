Tanti eventi in provincia per la vigilia dell'Epifania, tra concerti, mongolfiere, mercatini e camminate in montagna

Ecco i principali eventi dei giorni 4 - 6 gennaio in Granda, con la festa dell’Epifania. Sarà tempo di mongolfiere a Mondovì e ancora di molte rappresentazioni legate alla tradizione e all’arrivo dell’anno nuovo: presepi viventi, concerti, spettacoli teatrali, mercatini, fiere, mostre ed eventi gastronomici, ciaspolate in montagna, attività per tutti i gusti e preferenze, in ogni angolo della nostra provincia.

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.iT

***

MONDOVÌ

RADUNO AEROSTATICO

Dal 4 al 6 gennaio si svolgerà il 35° Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania. In programma, nelle tre giornate, voli alle 8.30 e alle 14. Sabato alle 18.30 in programma lo spettacolo del Night Glow. Info: https://www.aeroclubmondovi.it/

***

CUNEO

MERLO,60 ANNI DI STORIA

Nel week end aperto il percorso espositivo presso Palazzo Samone “Merlo, 60 anni di storia”. Orario: 10-13/15-19.30.

CUNEO

VISITA GUIDATA

Lunedì 6 gennaio, alle ore 15.30 presso il complesso monumentale di San Francesco, è organizzata una visita guidata per accompagnare i più piccoli alla scoperta dell’arte, dedicata a famiglie e bambini dai 7 anni. Info: https://fondazionecrc.it/

***

ACCEGLIO

LOU JOURN DI REI

Nel week end 4-6 gennaio "Le Journ di Rei", tantissimi eventi per festeggiare la Befana e l'arrivo dei Re Magi: mostra mercato dell'Epifania negli spazi riscaldati del Comune con tantissime bancarelle di oggettistica e artigianato, visite guidate al Museo di Arte Sacra e al Museo dell'Orologio, laboratori per bambini, appuntamenti enogastronomici, musicali e grande falò finale. Info: https://www.comune.acceglio.cn.it/

***

ALBA

NOTTI DELLA NATIVITÀ

Tutti gli eventi natalizi nella capitale delle Langhe qui: www.borgosanlorenzo.org/notti-della-nativita.html

ALBA

MOSTRA DEI PRESEPI

Mostra dei Presepi nella Chiesa di San Giuseppe, in Via Vernazza 6. Orari visite: dalle ore 14.30 alle 18.30. Info: 0173/215918.

ALBA

MADONNA DELLA BOCCIATA

Lunedì 6 gennaio apertura straordinaria presso Palazzo Banca d’Alba dell’esposizione della “Madonna della Bocciata” dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

ALBA

DEPOSITI APERTI AL MUSEO EUSEBIO

Domenica 5 gennaio il Museo civico Eusebio di Alba apre i suoi depositi sotterranei, solitamente non accessibili, ai visitatori. Le visite approfondiscono le diverse sezioni del Museo, quella archeologica, quella antropologica e quella naturalistica, mostrando al pubblico i reperti conservati nei magazzini. Sarà possibile visitare il Museo in autonomia sia prima che dopo la visita ai depositi

La visita inizierà alle ore 16. Info: https://www.comune.alba.cn.it

***

BENE VAGIENNA

RITRATTI SABAUDI

Nel week end sarà visitabile la mostra/collezione presso la chiesa di San Bernardino “”Ritratti Sabaudi” omaggio ai principi di Bene. Orari: 10-12 e 15-18.

***

BORGO SAN DALMAZZO

PRESEPI

Fino al 6 gennaio, nel Santuario di Monserrato di Borgo San Dalmazzo sarà visitabile un'esposizione di presepi. Orario: dalle 14 alle 18. Info: ass.santuariomonserrato@gmail.com

***

BOSSOLASCO

MOSTRA FOTOGRAFICA

Domenica 5 gennaio, presso l'ex Confraternita dei Battuti Bianchi di Piazza Oberto, si potrà ammirare la mostra fotografica di Maurizio Beucci, con foto tratte dal romanzo turistico “Impossible Langhe” di Pietro Giovannini e accompagnamento dello stesso autore alle 15 e alle 17. Orario mostra: tutti i giorni dalle ore 10 alle 18 fino al 30 aprile 2025. Ingresso libero.

***

BOVES

CAT PAS EN CULINA

Domenica 5 gennaio a Boves torna la passeggiata in collina, con merenda e polenta speciale per festeggiare l'Epifania in compagnia. Ritrovo alle 13.30 presso la piazza del Santuario Regina Pacis a Fontanelle, tappa merenda alle 15.30. Alle 18 gran finale con polenta e trippe (su prenotazione) presso il salone parrocchiale. In caso di neve verrà studiato un percorso alternativo. La giornata è a cura della Pro Loco Santi Coronati. Info: https://www.comune.boves.cn.it/

***

BRA

AL MUSEO CON LA BEFANA

Lunedì 6 gennaio visitabile il Museo del Giocattolo con accompagnamento della Befana. Alle 14.30 e alle 16.30 i piccoli visitatori potranno partecipare a questa visita particolare, al cui termine saranno guidati nella costruzione di un giocattolo con materiali naturali e di recupero.

Attività su prenotazione. Info: 349 45 65 848.

***

CHERASCO

PRESEPI

Nel week end dell’Epifania saranno aperti i tradizionali Presepi, allestiti presso la Chiesa di San Pietro e il Santuario della Madonna del Popolo e il “Presepe del Viaggiatore”, presso la Chiesa di S. Martino.

CHERASCO

CHERASCO IN PARTICOLARE

Per tutto il week end, nella Chiesa di San Gregorio, visitabile l’esposizione “Cherasco in particolare”, con orari 9.30 - 12.30 e 15-18. Info: https://www.comune.cherasco.cn.it/

***

DRONERO

PAESAGGI DELL’ANIMA

Nel week end visitabile presso il Museo Mallè la mostra fotografica con opere del gruppo Drim intitolata “Paesaggi dell’anima”. Orario: 15-19. Info: 0171/908704

***

FOSSANO

STAFFETTA DELLE BEFANE

Domenica 5 gennaio, alle ore 16.30, presso il Villaggio Sportivo di Fossano, 2a edizione della Staffetta delle Befane. Ogni squadra è composta da una coppia munita di una scopa, non ci sono limiti di età e possono partecipare le befane e anche i “befani”, tutti caldamente invitati ad indossare qualche cosa che rimandi a quella vecchietta che tradizionalmente è rappresentata con il naso lungo, il foulard in testa e il gonnellone rattoppato. Il primo concorrente “volerà” in sella alla sua ramazza per due giri di pista d’atletica e poi consegnerà il testimone al compagno che percorrerà la stessa distanza. Iscrizione 2€ devoluto all'associazione La Favola di Marco. Info: strafossan@gmail.com

***

MONDOVÌ

VERTIGO CHRISMAS FESTIVAL

Fino al 6 gennaio proseguono al Piazzale Giardini il Vertigo Chrismas Festival. Lo spettacolo Vertigo Galà 24 è in programma il 5 e 6 gennaio alle ore 16. Info: https://www.vivaticket.com

MONDOVÌ

PRESEPI DAL MONDO - PRESEPE NAPOLETANO - CUBIQA

Nel week end visitabile la mostra presepi dal mondo al Monastero di San Biagio. Aperto tutti i giorni con orario 9-12 e 15-19. Fino al 12 gennaio sarà anche possibile visitare il presepe napoletano: dal lunedì al venerdì in orario 8-12 - 17-18.30, il sabato dalle 8 alle 12, domenica e festivi dalle 8 alle 12 e dalle 17 alle 19 presso la chiesa di San Filippo a Mondovì Breo. Info: 0173/76523. Inoltre l’esposizione Cubiqa, ideata da Filippo Bessone con 17 Bocce Quadre rielaborate in chiave artistica dall'Associazione Illustrada, sarà esposta al Monastero di San Biagio con orario dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.



MONDOVÌ

MOSTRA ANDY WARHOL

Aperta ancora fino al 6 gennaio la mostra Andy Warhol Influencer allestita nell’ex Chiesa di Santo Stefano, con i seguenti orari: sabato 4 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 22. Domenica 5 e lunedì 6 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.

***

NEIVE E NEVIGLIE

ESCURSIONE

Lunedì 6 gennaio escursione con partenza da uno dei borghi più belli d’Italia. Ritrovo ore 9.50 e partenza alle ore 10 da piazza Vittorio Veneto c/o chiesa di San Sebastiano. Lunghezza percorso Km 14,5. Info: https://terrealte.cn.it

***

PIANFEI

PRESEPE MECCANICO

Proseguono nel week end le visite al presepe meccanico allestito nella confraternita di San Michele, che sarà aperto fino al 6 gennaio. Un appuntamento immancabile che l’anno scorso ha registrato oltre 8mila visitatori. Gli orari di apertura saranno tutti i giorni dalle 15 alle 18.

***

PIETRAPORZIO

LA FESTO DOU TARLUC

Domenica 5 gennaio conclusione della tradizionale “Festo dou Tarluc” alle ore 14, con la rappresentazione della tosatura della floucà. Alle ore 15 laboratorio creativo di feltro con l’artista feltraia Romina Dogliani e a seguire merenda presso la Pecora Nera a Pontebernardo.

Alle 18, concerto “DUEA - Musica per due violini e due sorelle” con Sara a Chiara Cesano e presentazione del nuovo disco Cucunà, con la partecipazione di Miriam e Sara Rubeis, presso la Chiesa dell’Assunta di Pontebernardo. Info: https://www.ecomuseopastorizia.it

PRADLEVES

PRESEPE VIVENTE

Domenica 5 gennaio ultima replica del Presepe Vivente a partire dalle ore 21 con inizio visita dall’imbocco della via vecchia del paese fino alla piazza della chiesa. Distribuzione vin brulè e specialità della valle.

PRADLEVES

BEFANA ON ICE

Lunedì 6 gennaio, “Befana on Ice” presso la pista di pattinaggio a partire dalle 15.30

***

PREA

PRESEPE VIVENTE

Domenica 5 gennaio, dalle ore 20.30, ultima rappresentazione del Presepe Vivente, organizzato dal circolo ACLI “Amici di Prea”, con 300 comparse e 55 mestieri rappresentati durante il tradizionale evento, giunto alla 42esima edizione. Navetta per raggiungere il borgo. Info: 339 75 58 866 circoloacliamicidiprea@gmail.com

***

ROCCABRUNA

PASSEGGIATE DI NATALE FRA LE BORGATE

Domenica 5 gennaio passeggiata tra alcune borgate di Roccabruna addobbate per il Natale. Durante il percorso saranno offerte stuzzicherie e bevande. Ritrovo alle ore 16.30 presso la piazza del Comune di Roccabruna. Info: https://www.vallemaira.org/

***

RODDI

ESCURSIONE

Domenica 5 gennaio con ritrovo alle ore 9.50 e partenza alle ore 10 da Roddi, Piazza Umberto I, escursione con percorso di Km 14 attraverso i territori di Verduno e La Morra. Info: https://terrealte.cn.it

***

ROSSANA

CULLESIUM CHE PASSIUN

Domenica 5 e lunedì 6 gennaio nella Confraternita del Gonfalone La Crusà, 16a edizione di “Cullesiun che passiun” raccolte di collezionisti e hobbisti della valle.

***

VALDIERI

PRESEPE MECCANICO

Fino a lunedì 6 gennaio a Valdieri sarà visitabile il "Presepio Meccanico" artigianale presso la Confraternita di Santa Croce, con ambientazione tipica montana. Ingresso libero e gratuito, nei seguenti orari:15-18 (prefestivo e settimanale), e 15-18.30 (festivo).

Per informazioni: 347 78 35 926 o 340 85 90 537.



VALDIERI - DESERTETTO

EPIFANIA A DESERTETTO

Lunedì 6 gennaio, alle ore 19 si svolgerà la messa presso la Chiesetta di San Bernardo a Desertetto e a seguire il Circolo ACLI locale come da tradizione organizza un caldo rinfresco per i partecipanti e dolcetti per i bambini. Info: sanlorenzoedesertetto@email.it

***

VERNANTE

VERNANTE ON ICE

Domenica 5 gennaio, dalle 15 alle 17, la Befana pattinerà con un sacco pieno di caramelle. Info: 327 00 06 825 info@provernante.it

***

VICOFORTE

NATALE FRA ORIENTE E OCCIDENTE