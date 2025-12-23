Festa dei dipendenti della Provincia di Cuneo al Centro Incontri

Si è svolta venerdì 19 dicembre, presso la sala Einaudi del Centro Incontri della Provincia, la tradizionale festa dei dipendenti della Provincia di Cuneo, un momento di incontro e condivisione che ha riunito il personale dell’Ente in occasione delle festività natalizie.

Nel corso degli interventi istituzionali, il presidente della Provincia Luca Robaldo ha ricordato come la riforma delle Province non sia destinata ad attuarsi, sottolineando al contempo che l’attività dell’Ente prosegue con continuità e impegno.

In questo contesto, ha evidenziato il ruolo della Provincia di Cuneo nel garantire una presenza concreta e costante a fianco dei Comuni nella gestione degli interessi di area vasta, a partire dalla viabilità provinciale e dal lavoro quotidiano svolto dai cantonieri sul territorio.

Il segretario generale Giorgio Musso ha richiamato le parole dell’allenatore Julio Velasco sull’importanza di fare squadra, ciascuno nel proprio ruolo, sottolineando come, di fronte a un errore, sia fondamentale analizzarne le cause piuttosto che individuare colpevoli, in un’ottica di crescita e miglioramento collettivo.

Dopo gli interventi istituzionali, la mattinata è proseguita con un intermezzo musicale a cura dell’orchestra d’archi e del coro del Liceo musicale “Ego Bianchi”, diretti dal professor Flavio Becchis, che hanno eseguito alcuni brani natalizi e della tradizione musicale europea.

La festa si è conclusa con un momento conviviale e con la consegna di un presente a tutti i dipendenti provinciali da parte del presidente e del Consiglio provinciale, come segno di riconoscimento e ringraziamento per l’impegno profuso durante l’anno.