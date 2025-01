Le mongolfiere sfidano il meteo e solcano i cieli di Mondovì anche questa mattina

Nonostante il meteo incerto anche oggi, domenica 5 dicembre, gli oltre 30 palloni protagonisti del 35° Raduno Aerostatico dell'Epifania sono riusciti a decollare e colorare i cieli della Città.

Davvero numerosissimo il pubblico che in questi giorni ha raggiunto la Città del Belvedere per ammirare le mongolfiere e le forme speciali: personaggi buffi e animali volanti. Alcuni palloni sono “amici di lunga data” dei cieli di Mondovì, come la coppia di pinguini “Splash” e “Puddles” che da anni entusiasmano il pubblico del Raduno Aerostatico. Altre, invece, voleranno in Italia per la prima volta come il pulcino “Baby Chicken” o il gufo “Mr Owl”. Ognuna di loro ha una storia e qualcosa di speciale come "Kika" l'orsetto che raccoglie fondi per i piccoli pazienti oncologici, "Gnome" lo gnomo macedone che, in meno di un anno, ha già solcato i cieli di diversi Paesi dell’Est Europa e anche quelli della Cappadocia o "Le singe volant", mongolfiera a forma di scimmia e di grandi dimensioni, con una cesta che può portare fino a 12 persone in volo.

Dopo il successo del "Night glow", che ieri sera ha fatto ballare tutti sulle hit degli anni ‘90, con un mix curato dal team “Ballooning Rhapsody” e mongolfiere accese a tempo di musica, questa sera l'appuntamento sarà dedicato ai più piccini con il "Light glow" e le sigle dei cartoni animati.

Come sempre, in campo per la buona riuscita della manifestazione tantissimi volontari, la Protezione Civile ANA e la Polizia locale, oltre ai Carabinieri e al personale sanitario presente in loco.

IL PROGRAMMA

35° Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania, Mondovì (CN), 4-5-6 gennaio 2025 - Zona dei decolli: corso Inghilterra. Ingresso gratuito. Oltre 30 mongolfiere, di cui 7 mongolfiere dalla forma speciale

DOMENICA 5 gennaio - giornata “kids & family”. Mattino: le mongolfiere giungeranno all’area di decollo tra le 8,30 e le 9, gonfieranno e si alzeranno in volo. Dalle 10 alle 12: voli vincolati per bambini. Pomeriggio: le mongolfiere giungeranno all’area di decollo tra le 14 e le 14,30, gonfieranno e si alzeranno in volo. Dalle 15 alle 17: voli vincolati per bambini. Ore 18,30: “Lightglow”, gonfiaggio serale delle mongolfiere con le sigle dei cartoni animati

LUNEDÌ 6 gennaio. Mattino: le mongolfiere giungeranno all’area di decollo tra le 8,30 e le 9, gonfieranno e si alzeranno in volo. Pomeriggio: le mongolfiere giungeranno all’area di decollo tra le 14 e le 14,30, gonfieranno e si alzeranno in volo.

Si ricorda che i decolli e i voli per bambini si potranno svolgere solamente in presenza di condizioni meteo favorevoli. Prima di ogni volo si svolgerà un briefing meteo per verificare se ci sono le condizioni per decollare.

I briefing non si svolgeranno presso il campo di decollo ma presso la sede dell’Aeroclub, dotata di stazione meteo, e verranno trasmessi in diretta sul maxischermo ledwall al campo di decollo per aggiornare il pubblico in tempo reale.

IL RE MERCANTE A PIAZZA

Mercatini dell’Epifania “Re Mercante”. Suggestivo hand made market con punti ristoro. Sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 gennaio in piazza Maggiore, dalle 10 alle 18, a cura dell’Associazione “La Funicolare”.

Mondovirtual Balloon Flight. Un volo “virtuale”, con l’ausilio di un visore 3D, all’interno di una vera cesta di mongolfiera. Sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 gennaio (orari: 9.30-12.30 e 15.00-18.00) a fianco ai portici di corso Statuto, a cura del “Circolo delle Idee”.

Al Museo della Stampa si vola con la creatività. In occasione del 35° Raduno Internazionale di Mongolfiere, il Museo della Stampa di Mondovì organizza, il 5 e il 6 gennaio, un laboratorio creativo per bambini. I piccoli partecipanti stamperanno una locandina con la mongolfiera simbolo dell’evento, nei colori ufficiali dell’edizione 2025. Dopo il laboratorio, i bambini potranno recarsi al campo di decollo per far siglare la loro locandina dal Presidente dell’Aeroclub con il timbro ufficiale del Raduno. Un ricordo unico e irripetibile, che potrà diventare la prima stampa di una collezione speciale! Prenotazioni: prenotazioni@museostampamondovi.it oppure 334.7059307.

5 gennaio, ore 10:30 - 12:30 - 14:30 - 16:30 Laboratorio + breve visita guidata in Museo. Max 15 persone per turno. Costo: 8,00€ a persona;

6 gennaio, ore 10:30 - 12:30 - 14:30 - 16:30 Laboratorio + breve visita guidata in Museo. Max 15 persone per turno. Costo: 8,00€ a persona.

SERVIZI E COLLEGAMENTI

Zona food & drink nell’area della manifestazione

Street food in piazza Roma nel centro di Mondovì sabato e domenica dalle 10 alle



Navette gratuite di collegamento fra il centro città e l’area di decollo

Servizi igienici in loco

Possibilità di parcheggio gratuito nei pressi della manifestazione – VEDI QUI I PARCHEGGI

Parcheggi riservati alle persone con disabilità

Area sosta camper (no camping- no area attrezzata): via degli Artigiani, Mondovì

NAVETTE

Servizio di navette gratuite: collegamento con la zona della manifestazione da centro città, area sosta camper e Stazione FS

Collegamenti gratuiti, tutti i giorni della manifestazione. Le navette saranno in funzione con i seguenti orari:

sabato 4 e domenica 5 gennaio: dalle 8 alle 20 (orario prolungato per gli eventi serali Nightglow e Lightglow)

lunedì 6 gennaio: dalle 8 alle 18

Percorso e fermate – VEDI QUI LA MAPPA