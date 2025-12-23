 / Attualità

Attualità | 23 dicembre 2025, 08:40

Il presidente della Provincia Robaldo incontra i vertici del Conservatorio “Ghedini” di Cuneo

Alla riunione hanno partecipato il presidente del Conservatorio Mattia Sismonda e la direttrice amministrativa Elisabetta Olivero insieme con la dirigente provinciale Cristina Allione

Si è svolto ieri mattina (lunedì 22 dicembre) l’incontro tra il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, la dirigente provinciale Cristina Allione e i vertici del Conservatorio “Ghedini” di Cuneo. Alla riunione hanno partecipato il presidente del Conservatorio Mattia Sismonda e la direttrice amministrativa Elisabetta Olivero.

L’incontro è stato occasione per lo scambio degli auguri di buone feste e per un confronto sui possibili ambiti di collaborazione futura tra la Provincia di Cuneo e il Conservatorio, con particolare attenzione alla valorizzazione della cultura musicale e alle iniziative condivise sul territorio, confermando la volontà di mantenere un dialogo istituzionale costante.

