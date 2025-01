Cuneo, si torna a parlare del "capannone Amazon": quale futuro per l'area ex Miac?

Quale futuro per il “capannone Amazon” di frazione Ronchi a Cuneo? Vuoto ormai da quattro anni, è stato a lungo oggetto di discussione a cavallo tra le due ultime amministrazioni comunali. E si erge attualmente inutilizzato sui terreni ex proprietà del Miac, nei pressi della sede della società.

A riportare la questione all’attenzione del dibattito pubblico il gruppo consigliare degli Indipendenti. Che prende le mosse dallo studio realizzato dal forum “Salviamo il Paesaggio” (su dati Ispra) in materia di consumo di suolo nel quale si evidenzia come dal 2006 al 2022 il dato per il Comune di Cuneo risulti essere più del doppio della media nazionale.

L’oggetto centrale è ovviamente però l’operazione che ha portato nel 2021 il Comune – nella propria veste di principale azionista del Miac – a vendere 93mila metri quadri di terreno in frazione Ronchi a 3,9 milioni di euro in favore della Scannell Properties, multinazionale americana che in Europa lavora per Amazon. Un prezzo che gli Indipendenti individuano essere di tre volte superiore al reale valore di mercato, e usato dalla società per appianare (in parte) il buco di bilancio maturato nel corso degli anni. La struttura è stata successivamente acquistata da Axa IMAIts, divisione immobiliare del gruppo Axa Assicurazioni, e affittata con un contratto di lungo periodo ad Amazon.

Si chiede alla sindaca quali siano state, quali sono e quali saranno le concertazioni tra questo Comune e le realtà industriali coinvolte; quali sono le prospettive future e le iniziative che il Comune vorrà intraprendere perché questo terreno e questo magazzino, inutilizzato da ormai 4 anni, possa approdare a un insediamento produttivo.

Se ne parlerà in Consiglio comunale, convocato per i primi giorni della prossima settimana.