Racconigi, il Comune aderisce alla Comunità Energetica Rinnovabile Solar Valley

Il Comune di Racconigi – come già altri enti del territorio – ha avviato l’adesione alla Comunità Energetica Rinnovabile (CER) Solar Valley, ente del Terzo Settore senza scopo di lucro con sede a Santo Stefano Belbo (CN), che mette insieme pubbliche amministrazioni, cittadini e imprese per condividere energia prodotta da fonti rinnovabili.

Le Comunità Energetiche permettono di valorizzare l’energia rinnovabile prodotta e condivisa tra i partecipanti: per l’energia “condivisa” il GSE riconosce una tariffa incentivante (per 20 anni dall’entrata in esercizio degli impianti), oltre ai meccanismi previsti. Il sistema funziona all’interno dell’area servita dalla stessa cabina primaria, secondo le regole dell’autoconsumo diffuso.

Con questa scelta il Comune punta a risultati pratici: aumentare la produzione da rinnovabili, ridurre l’impatto ambientale, dare un’opportunità in più a famiglie e attività economiche per contenere i costi energetici e, dove possibile, sostenere anche iniziative sociali di interesse collettivo.

Accanto all’adesione alla CER, il Comune sta completando l’iter per un impianto fotovoltaico sul tetto dell’Ala mercatale comunale di via Carlo Costa, edificio sottoposto a tutela. L’intervento ha ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza e prevede una potenza di circa 30 kW. Il progetto è sostenuto anche da un contributo di 36.000 euro attraverso il Bando “Percorsi di Sostenibilità 2024” della Fondazione CRC.

Una volta entrato in esercizio, l’impianto sarà inserito nella configurazione della CER Solar Valley come unità di produzione del Comune, contribuendo ad aumentare l’energia rinnovabile condivisa e i benefici per la comunità locale.

«L’adesione alla Comunità Energetica è una scelta concreta: significa provare a trattenere sul territorio una parte del valore generato dall’energia e trasformarlo in un vantaggio per cittadini, imprese e Comune – dichiara il consigliere delegato alla transizione ecologica, Andrea Pettiti –. Il fotovoltaico sull’Ala mercatale è un tassello importante: produrremo energia rinnovabile su un bene comunale e la metteremo a disposizione della CER, rafforzando la capacità di condivisione locale. Invitiamo famiglie e attività a informarsi: partecipare è un modo semplice per prendere parte alla transizione energetica».

L’adesione a Solar Valley è aperta anche a persone fisiche e PMI: non è richiesto il cambio del proprio fornitore di energia e non è previsto un versamento iniziale all’ingresso (sono previste quote associative secondo ruolo e regolamento). Possono aderire sia consumatori (chi preleva energia) sia produttori (chi ha un impianto), oltre a chi sta valutando di installarlo in futuro.