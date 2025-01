Saluzzo, Fitwalking del cuore: pochi giorni al via e al record dei 12 mila iscritti

Fitwalking del Cuore, mancano pochi giorni al via. Sono attesi migliaia di partecipanti dal Piemonte e altre regioni d’Italia e il record da battere sono i 12.000 iscritti. Nell’ultima edizione era stata raggiunta la quota 11.723.

L’appuntamento è per domenica 19 gennaio alle 10, come da tradizione in piazza Cavour a Saluzzo, per camminare insieme sui tre percorsi classici di 6, 10 e 13 Km che toccano, oltre alla capitale del Marchesato, i comuni di Manta e Verzuolo. Il tutto all’insegna della solidarietà e del benessere psicofisico.

Ci si può ancora iscrivere fino a sabato pomeriggio presso i punti iscrizioni e fino a domenica mattina alla partenza, dalle 8,30. Qui sarà anche possibile acquistare il pettorale per gli amici a 4 zampe che parteciperanno alla camminata.

Non ci sono variazioni rispetto alle passate edizioni, sempre organizzate dall’ Asd Scuola del Cammino Fitwalking Italia dei fratelli Damilano, olimpionici della marcia, ed il meccanismo è ormai rodato con l’aggiunta, ogni anno, di qualche novità. Il costo dell’iscrizione resta di 5 euro ed il ricavato sarà interamente devoluto a sostegno dei progetti delle associazioni, gruppi scolastici o parrocchiali che prendono parte alla raccolta iscrizioni, diviso in proporzione al numero degli iscritti. Ai progetti dei gruppi si aggiungono quelli selezionati dall’Organizzazione. Per questa 22esima edizione saranno: il Centro di Aiuto alla Vita di Saluzzo, che utilizzerà il contributo per l’acquisto di calzature per bambini (1 - 4 anni) “articolo difficile, rispetto all’abbigliamento, da riciclare” e all’Organizzazione di Volontariato Spazio Vitale di Piasco che lo utilizzerà per l’acquisto di generi alimentari destinati alle persone in situazione di fragilità economica e sociale.

Domenica mattina non ci sarà tempo di annoiarsi neanche nel pre-partenza e all’arrivo - anticipano dalla Scuola di marcia e del cammino - E’ in programma sia alla partenza che lungo il percorso una sorpresa a tema targata Arenaways, la Concessionaria Azzurra propone un contest fotografico mettendo in palio uno smartwatch.

Nell’area vicino all’ala di ferro di Piazza Cavour saranno presenti gli sponsor della manifestazione con numerose proposte per i partecipanti.

Ci saranno: Banca Alpi Marittime con tanti palloncini per i più piccoli, Caffè Excelsior dove sarà possibile degustare un ottimo caffè gratuitamente (presentando il buono pubblicato sul Corriere e sulla Gazzetta di Saluzzo), Teos e Respecta che vi aspettano con gadget e campioni prodotto, l’Agenzia Generali di Saluzzo Via Bagni, il Dental Point Salzano e Tirone, ArenaWays pronta a fornire tutte le informazioni relative al servizio di collegamento ferroviario Cuneo – Saluzzo – Savigliano e Dog Service con uno spazio tutto dedicato agli amici a 4 zampe.

A Manta sarà presente un punto ristoro gestito dalla Proloco di Manta in collaborazione con l’amministrazione comunale con animazione sempre targata Arenaways e a Verzuolo un altro punto ristoro gestito dalla Proloco della Villa di Verzuolo in cui sarà presente lo stand dell’Agenzia Generali di Savigliano.

Si segnala infine che il Lions Club Scarnafigi Piana del Varaita, in collaborazione con il Servizio di Diabetologia ed Endocrinologia dell’ASL CN 1, propone uno screening gratuito per il diabete, proponendo la rilevazione della glicemia e fornendo consigli alimentari dalle ore 9 alle ore 12 presso i locali del cinema Italia, sopra la sede della Famijia Saluseisa.