Matteo Garello dell’Itis Rivoira di Verzuolo premiato con la borsa di studio in memoria di “Emanuela Giannangeli”

Si è svolta il 18 dicembre la cerimonia di assegnazione delle borse di studio intitolate alla dottoressa Emanuela Giannangeli, studiosa e ricercatrice che ha dedicato parte della sua vita alla carriera accademica, al mondo e allo studio della ricerca.

Le borse di studio sono state promosse dal Comune di Saluzzo su iniziativa di Maurizio Bosio in memoria della compagna scomparsa prematuramente il 21 aprile 2024.

Per l’Istituto IIS Denina Pellico Rivoira è risultato vincitore Matteo Garello, che ha frequentato la classe 5L dell’ITIS Rivoira di Verzuolo distinguendosi per un percorso scolastico di eccellenza concluso con votazione di 100/100 nell’anno scolastico 2024/25.

Il bando prevedeva la messa a disposizione di tre borse di studio del valore di 1.500 euro ciascuna, finalizzate a sostenere studentesse e studenti meritevoli nel loro percorso universitario.

L’iniziativa è nata con l’obiettivo di valorizzare il buon rendimento scolastico, la motivazione allo studio e, in particolare, di rafforzare le condizioni economiche di partenza dei giovani selezionati, facilitando così il loro ingresso nel mondo universitario e, in prospettiva, nel mondo del lavoro.

Tra i criteri di valutazione figuravano il curriculum scolastico, la votazione conseguita all’Esame di Stato 2025 e una dichiarazione personale relativa agli interessi scientifici e al progetto di vita e professionale.

Il riconoscimento conferma l’impegno, la serietà e la determinazione dimostrati da Matteo Garello durante il suo percorso scolastico e rappresenta un importante sostegno per il suo future in ambito universitario. Durante la premiazione il dirigente scolastico del Denina Pellico Rivoira, professor Danilo Guerra, nel ringraziare la famiglia della dottoressa Giannangeli, ha ricordato: " É importante investire nell’istruzione e nella formazione dei ragazzi.





Rivolgendosi, poi, ai ragazzi premiati, ha sottolineato: "La dedizione, l’impegno e la passione dimostrati da Matteo Garello dovranno essere d’esempio per tutti gli studenti e le studentesse del nostro Istituto".