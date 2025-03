I tempi dell'ultimazione Asti-Cuneo: Salvini risponde al question time in Senato

Si parlerà dell’autostrada Asti-Cuneo e del suo completamento oggi al question time in programma al Senato, con diretta su Rai Tre dalle ore 15.

Tra le interrogazioni inserite all’ordine del giorno quella che il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio (primo firmatario, insieme ai colleghi Minasi e Romeo) ha rivolto al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini in merito all’A33 e alla sua ultimazione.

"L’autostrada – spiega l’onorevole Bergesio nel suo quesito – è una priorità per i territori interessati e per le attività produttive e il turismo delle comunità locali, che da anni versano in una condizione di sostanziale isolamento infrastrutturale; è il caso, in particolare, della provincia di Cuneo, considerata anche l'interruzione della viabilità sulla Strada Statale 20 del Colle di Tenda e i lavori di rifacimento dei ponti e viadotti sulla A6, che ne limitano il traffico. La città di Cuneo continua a essere un capoluogo di provincia poco collegato dalla viabilità autostradale con il resto della pianura padana, come anche gran parte del territorio della provincia Granda".

"Si chiede di sapere – si conclude l’interrogazione – quali siano le tempistiche previste per la realizzazione dell'ultimo lotto dell'autostrada Asti-Cuneo e quali ulteriori iniziative di competenza il ministro in indirizzo intenda adottare, al fine di rendere più celeri i lavori di completamento di quest'opera strategica che porterà rilevanti benefici e ricadute socioeconomiche positive sul territorio".