AUGURI IN CUCINA / Gemma da Roddino: "Spero nella pace e che il prossimo anno sia migliore per i giovani" [VIDEO]

A Roddino c’è un luogo che da quattordici anni è diventato un simbolo della cucina piemontese più autentica.

Il videomessaggio di auguri di Gemma, dall’omonima osteria di Roddino, si inserisce nell’iniziativa promossa da TargatoCn e La Voce di Alba (gruppo More News) in occasione del recente riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’Umanità.

Una selezione di ambasciatori della gastronomia locale ha voluto celebrare questo importante traguardo condividendo con i lettori le proprie ricette del cuore e un pensiero di augurio per le feste. Un messaggio semplice e autentico, che racconta la cucina come gesto di cura, memoria e tradizione, ricordando che il vero valore dei piatti nasce dall’amore con cui vengono preparati.



L’Osteria “Da Gemma” è oggi una meta irrinunciabile per appassionati e personaggi noti, oltre che per chef stellati del Cuneese, attratti dai sapori semplici e sinceri della tradizione. Qui, dal mercoledì alla domenica, arrivano oltre ottocento clienti, con liste d’attesa che in alcuni periodi superano i tre mesi. Il menu non cambia mai: salumi, vitello tonnato, carne cruda e insalata russa, piatti di casa che “Da Gemma” diventano speciali perché sanno di memoria, di nonne e di cucina fatta a mano.

Buone feste a tutti!