Colle di Tenda, chiusura di un’ora domenica mattina per il disgaggio delle valanghe

Il colle di Tenda domenica mattina chiuderà per un'ora, come avvenuto anche nei giorni scorsi per prevenire possibili frane.

Dopo le ultime abbondanti e intense nevicate e l'allerta gialla per neve e valanghe, con il progressivo miglioramento delle condizioni si avviano anche le dovute operazioni sui passi alpini per mettere in sicurezza le aree a rischio e pericolose.

Domenica, 28 dicembre, quindi il valico internazionale rimarrà chiuso al transito anche dal lato italiano tra le 8 e le 9 di mattina per poter eseguire sul lato francese il disgaggio preventivo delle valanghe. Una volta completate le operazioni dei vicini francesi verrà comunicata la sua riapertura.