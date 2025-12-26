Vigili del fuoco: al via campagna per educare a corretta segnalazione emergenze

Partita in questi giorni 'Una chiamata salva la V.I.T.A.', la nuova campagna nazionale di comunicazione e sensibilizzazione promossa dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, rivolto in particolare al mondo della scuola.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di diffondere tra i più giovani la cultura della corretta segnalazione delle emergenze alle Sale Operative, insegnando come fornire informazioni chiare, tempestive ed essenziali in caso di pericolo.

Il progetto si distingue per il suo approccio innovativo e interattivo: gli studenti sono coinvolti in un’esperienza immersiva che simula una vera chiamata di soccorso in una situazione di emergenza virtuale.

A supporto dell’iniziativa, è stato realizzato uno spot video a tema natalizio a cura della Documentazione DCF e Co.Em. Il messaggio è semplice ma potente: "una chiamata ben fatta può fare la differenza e salvare una vita".