Pericolo valanghe: a Canosio chiuso anche al traffico pedonale il tratto a monte dell’abitato fino al Preit

Siamo in Alta Valle Maira e dal 24 dicembre il Comune di Canosio, a seguito delle abbondanti precipitazioni nevose che si sono verificate e con conseguente pericolo di caduta valanghe nel tratto a monte dell’abitato di Canosio fino alla borgata Preit, ha presentato un importante provvedimento.



Con ordinanza sindacale n.14/25, si è disposta infatti la chiusura totale temporanea, nei due sensi, lungo tutta la tratta della Strada Provinciale n. 283, tronco Canosio-Preit dal km 0+400 (località Bivio Colle San Giovanni) fino alla Borgata Preit. Il provvedimento non riguarda soltanto il traffico veicolare ma anche al traffico pedonale.



Niente passaggi quindi anche a piedi, al fine di garantire le condizioni di massima sicurezza a tutela dell’incolumità delle persone. L’ordinanza avrà valore naturalmente fino alla sua revoca ed il suo mancato rispetto costituisce violazione dell'art.650 del codice penale.