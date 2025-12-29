Confartigianato Cuneo, il vicepresidente Davide Merlino: “Occorre aiutare le nostre imprese dando loro più presenza e opportunità di lavorare in rete”

Davide Merlino, impiantista cebano, è il nuovo vice, insieme a Michele Quaglia (vicario), della neo presidente di Confartigianato Cuneo Daniela Laura Balestra. Con una buona esperienza già acquisita in numerosi incarichi di rappresentanza a livello provinciale, sta ora affondando con impegno e determinazione, il nuovo compito di collaborare e supportare in modo strategico le linee programmatiche individuate dalla nuova presidenza di Confartigianato Cuneo per il prossimo triennio.

Più vicinanza alle imprese per sostenerne lo sviluppo, offrendo agli imprenditori associati innovative opportunità di collaborazione sinergica, è sicuramente uno degli ambiti su cui ritiene importante un’azione incisiva dell’Associazione. Tra le problematiche economiche, accresciute da un panorama internazionale confuso e incerto, emergono la cronica difficoltà per le imprese di accedere al credito e il caro energia. Su quest’ultima, l’impegno costante di Confartigianato sta dando dei buoni frutti. La produzione di energia condivisa attraverso la comunità energetica CER-A, nata in seno a Confartigianato Cuneo, è in grande espansione sul territorio del Nord Ovest .

A seguire l’intervista nel VIDEO: