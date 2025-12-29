Epifania alla mostra “Sbam!" di Busca. Un percorso nella Pop Art” a Casa Francotto

Si avvia alla conclusione il programma delle festività a Casa Francotto di Busca con un’iniziativa speciale che unisce cultura, storia e valorizzazione del territorio.

Martedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania è in programma la visita “Busca sotterranea”, itinerario curioso nei luoghi nascosti nel sottosuolo della città.

Un’attività collaterale legata al biglietto della mostra “Sbam!”, pensata per offrire ai visitatori un’esperienza completa e coinvolgente.

Il ritrovo è previsto a Casa Francotto con due partenze una al mattino alle 10 e l’altra al pomeriggio alle 15.

Dopo la visita guidata all’interno della rassegna espositiva a Casa Francotto, i partecipanti potranno accedere ai luoghi sotterranei della città di Busca, accompagnati da una guida abilitata. Un’occasione unica per scoprire ambienti solitamente non visitabili e conoscere aspetti meno noti della storia cittadina.

L’iniziativa rientra nel progetto “Un biglietto, due eventi”, formula proposta da Casa Francotto da alcuni anni con l’obiettivo di valorizzare i beni culturali locali attraverso esperienze nuove, accessibili e adatte a un pubblico di tutte le età.

La durata complessiva dell’attività è di circa due ore e mezza; si consiglia ai partecipanti di munirsi di una torcia o di una pila frontale.

La prenotazione è obbligatoria per tutti gli eventi collaterali.

La segreteria è attiva tutti i giorni dalle 14 alle 18 ed è possibile prenotare telefonicamente o tramite WhatsApp al numero 371-5420603, oppure scrivendo all’indirizzo info@casafrancotto.it

Aggiornamenti e informazioni sono disponibili sul sito sbampopart.it.

Il calendario prevede anche altri appuntamenti: domenica 18 gennaio è in programma la visita alla Collezione La Gaia, mentre domenica 25 gennaio è previsto un treno speciale con partenza da Torino, organizzato in collaborazione con l’azienda ferroviaria ArenaWays.

Durante il periodo delle festività sono previste aperture straordinarie di Casa Francotto.

La struttura resterà chiusa il 31 dicembre e il 5 gennaio.

Il 1° gennaio sarà aperta dalle 14,30 alle 18,30, con chiusura al mattino.

Il 2 gennaio l’apertura sarà dalle 15,30 alle 18,30.

Il 3 gennaio l’orario sarà dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 18,30.

Il 4 gennaio sarà possibile visitare la mostra dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 alle 18,30.

Il 6 gennaio l’apertura è prevista dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 alle 18,30.

Per quanto riguarda gli orari ordinari, Casa Francotto a Busca è aperta il venerdì dalle 15,30 alle 18,30, il sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 18,30.

Mentre la domenica e nei giorni festivi l’apertura è dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 alle 18,30.

La mostra “Sbam! Un percorso nella Pop Art” oltre che a Casa Francotto a Busca è Palazzo Salmatoris di Cherasco dove è visitabile dal mercoledì al sabato dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30. La domenica e nei giorni festivi l’orario è dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio turistico di Cherasco al numero 0172- 427050 oppure scrivere a cherasco.eventi@comune.cherasco.cn.it