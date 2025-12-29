Gli Alpini di Saluzzo donano mille euro alla Croce Verde

Gli Alpini di Saluzzo donano 1.000 euro alla Croce Verde.

È l’ammontare delle offerte libere raccolte nel corso dell’esibizione della Fanfara della Brigata Alpina “Taurinense”.

Sabato 20 dicembre, nel corso della messa annuale fatta celebrare nella chiesa di Sant’Agostino dalla Croce Verde di Saluzzo, il presidente della Sezione Ana “Monviso” Enzo Desco ha consegnato nelle mani di Michele Isoardi, presidente dell’associazione dí volontari per il soccorso saluzzese, un assegno di mille euro.

La cifra era stata raccolta la sera del 10 dicembre al teatro Mgada Olivero, dove Fanfara della Brigata Alpina “Taurinense” ha tenuto un concerto nel teatro cittadino, per gli auguri di Natale, con un repertorio molto apprezzato fatto di musiche di ordinanza militari, brani sinfonici e leggeri che spaziano dal pop al jazz.