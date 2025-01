Dalla Fitwalking del Cuore alla Festa di Sant'Antonio: ecco come trascorrere la penultima domenica di gennaio

Carrellata dei principali eventi del terzo week end di gennaio: dalla “Agnellotraffen” di Chianale, alla “Fiera della Beata Paola” di Bene Vagienna e alle tante escursioni sulla neve, sono molte le proposte per il tempo libero di fine settimana. E poi mostre, esposizioni, concerti e rappresentazioni teatrali: c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.iT



CUNEO

SPETTACOLO LEGAMI

Domenica 19 gennaio, alle ore 17.30, presso il Teatro Toselli spettacolo Teatro Giovani Teatro Pirata intitolato “Legami” della compagnia Il Melarancio. Info: https://www.melarancio.com

CUNEO

CITTÀ SONORE

Domenica 19 gennaio, alle ore 10, laboratorio per bambini (dai 3 ai 6 anni) e famiglie presso il complesso Monumentale di San Francesco. Info: https://fondazionecrc.it/



CUNEO

50 ANNI DI CUBO

Nel week end è visitabile presso Spazio Innovazione la mostra “50 anni di Cubo. Erno Rubik e il rompicapo che ha incantato il mondo”, aperta negli orari: 9-13 e 15-20. Ingresso libero e gratuito.

Info: www.spazioinnovazione.com

ALBA

MADONNA DELLA BOCCIATA

Sabato 18 e domenica 19 gennaio presso Palazzo Banca d’Alba, aperta l’esposizione della “Madonna della Bocciata” dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

ALBA

GIUSEPPE PENONE “IMPRONTE DI LUCE”

Nel week end aperta la mostra “Giuseppe Penone. Impronte di luce”, ampia antologica dedicata al lavoro di uno dei più grandi protagonisti dell’arte contemporanea internazionale, pensata appositamente per gli spazi della Fondazione Ferrero - via Vivaro 49. Info: https://www.fondazioneferrero.it/appuntamenti

BENE VAGIENNA

FIERA DELLA BEATA PAOLA

Domenica, 19 gennaio ritorna il tradizionale appuntamento con la Fiera della Beata Paola con le celebrazioni in onore della "Signora di Bene", la Beata Paola Gambara Costa. Una delle kermesse storiche più attese del territorio, in programma il mercatino artigianale e delle antichità, la rievocazione storica e la suggestiva sfilata con i figuranti in costume e gli sbandieratori. Info: https://www.comune.benevagienna.cn.it/

BRA

50 ANNI DEL MUSEO CRAVERI

Domenica 19 gennaio dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, apertura della mostra fotografica “Il Museo Craveri 50 anni fa” nelle sale di uno dei più importanti Musei Naturalistici del Piemonte. Info: 0172/412010.

BUSCA

ARTE E CARITÀ

Domenica 19 gennaio, alle ore 9.30, escursione con accompagnatore turistico al Parco del Roccolo (durata di 2h). Durante la giornata sono previste una serie di visite accompagnate alla Collezione privata La Gaia. Un'opportunità straordinaria per ammirare, sulla collina di Busca, uno dei maggiori spazi espositivi italiani. Partenza da Casa Francotto, trasferimento con mezzi propri. Per maggiori informazioni e prenotazioni telefonare allo 371 54 20 603.

CARAGLIO

SENTIERI PARTIGIANI

Domenica 19 gennaio, dalle ore 9.30 alle ore 16, escursione con racchette attraverso i luoghi della memoria partigiana. Prenotazione necessaria. Info: https://www.emotionalp.com/

CHERASCO

TEATRO AMATORIALE

Domenica 19 gennaio, alle 16.30, secondo appuntamento presso il Teatro Salomone di Cherasco per la rassegna di teatro amatoriale “Teatro del territorio” organizzata dal Piccolo Teatro di Bra, ed inserita all'interno della stagione teatrale “Teatro, cibo per la mente” organizzata da “”Il Teatro delle Dieci”. “Coppia aperta quasi spalancata” di Dario Fo e Franca Rame, sarà presentato dalla compagnia “Coincidenze teatro” di Alba, per la regia di Patrizia Sugliano. Info: 347 78 51 494 whatsapp oppure teatrosalomonecherasco@gmail.com

CHERASCO

MOSTRA “EMANUELE LUZZATI TRA FIABA E FANTASIA”

Sabato 18 e domenica 19 gennaio, nelle sale di Palazzo Salmatoris, aperta l’esposizione intitolata “Emanuele Luzzati tra Fiaba e Fantasia”. Orario dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. La mostra che resterà aperta sino al 23 febbraio 2025.Info: https://www.turismoeventicherasco.it/

CHIUSA PESIO

CAMMINO DEI CERTOSINI

Domenica 19 gennaio, alle ore 9.45, escursione ad anello sul nascente Cammino dei Certosini nei boschi della media Valle Pesio con sosta a Tetto Caban. Info e prenotazioni: 328 66 48 824.

CORNELIANO D’ALBA

BURATTINARTE D’INVERNO

Domenica 19 gennaio alle ore 16.30 presso il cinema Vekkio spettacolo "Seggioline” Teatro Telaio - Brescia. Ingresso libero. Info: https://burattinarte.it/

FOSSANO

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO

Domenica 19 gennaio, fin dal mattino in via Roma, tradizionale Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo. Info: https://www.visitfossano.it/

LIMONE PIEMONTE

GO ELEVEN GALA

Sabato 18 e domenica 19 gennaio Gala di presentazione della stagione 2025 del team Pata Go-Eleven alla presenza del pilota Andrea Iannone. Sarà possibile ammirare le nuove livree della Ducati Panigale V4-R. Programmate diverse attività nella fun zone attiva dalle ore 10 alle ore 18 sulla piazza del Comune di Limone Piemonte. Info: https://www.limoneturismo.it/index.php?lang=ita

MAGLIANO ALFIERI

COMMEDIA-SCONCERTO

Domenica 19 gennaio, alle ore 17, nel salone degli stemmi del Castello Alfieri, commedia-sconcerto in atto unico “Lui, lei, l’altro” con Vittorio Schiavone, Vittorio Ferrari e Hilary Bassi.

Info: asso.santacecilia@gmail.com oppure al numero 351 70 56 171.

MONTELUPO ALBESE

UN PAESE DA LUPI

Domenica 19 gennaio con partenza alle ore 9.45, escursione "Un paese da Lupi: la serra dei pini e la collina dello stornello". La lunghezza del percorso è di 14 km. Il contributo dell'escursione è di € 15. Per chi lo desidera segue degustazione di vini nel pomeriggio in una cantina locale (su prenotazione).Info: https://terrealte.cn.it

***

PONTECHIANALE

AGNELLOTREFFEN

Sabato 18 e domenica 19 gennaio, undicesima edizione del Motoraduno invernale più alto d'Italia, Agnellotreffen a Pontechianale, fraz. Chianale. Info: https://www.agnellotreffen.com/

SALUZZO

FITWALKING DEL CUORE

Domenica 19 gennaio, appuntamento di sport e solidarietà a Saluzzo, con la 22esima Fitwalking del Cuore. Un’ottima occasione per unire salute, solidarietà e aggregazione camminando sui percorsi da 6, 10 o 13 chilometri, partenza alle ore 10 in Piazza Cavour. Costo dell'iscrizione 5 Euro interamente devoluti in beneficienza. Info: https://www.admopiemonte.org/fitwalking-del-cuore

SALUZZO

TEATRO PER FAMIGLIE

Domenica 19 gennaio alle ore 17, nel Teatro Magda Olivero spettacolo per famiglie “Di Magiche storie e montagne incantate” della compagnia Il Melarancio.

SAN DAMIANO MACRA - PAGLIERO

FESTA DI SANT’ANTONIO

Domenica 19 gennaio ritorna la festa di sant’Antonio, con S. Messa alle ore 10.45 presso la

vecchia chiesa dedicata a Sant’Antonio e a seguire “l’incanto”(vendita all’asta dei prodotti e oggetti offerti) sul piazzale antistante. La funzione religiosa e l’incanto saranno allietati dai canti della corale “La Reis”. Si può raggiungere Pagliero con una camminata e colazione offerta dagli organizzatori lungo il percorso: appuntamento a san Damiano Macra, in piazza alle ore 9

Durante la giornata sarà inoltre possibile visitare la mostra dei maestri scalpellini fratelli Zabreri. Info: 335 65 07 759 - 349 86 38 229 – 348 67 00 859.