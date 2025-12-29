 / Attualità

Saluzzo, indifferenziata: si raccoglie il 2 gennaio

La raccolta di giovedì 1° gennaio è posticipata di un giorno

Il Consorzio Servizi ecologia ambiente – Csea e la ditta “Sangermano” comunicano che, come già avvenuto per  Natale, giovedì 25 dicembre anche per  giovedì 1 gennaio 2026 (Capodanno) la raccolta della “zona rossa” di indifferenziato e plastica viene posticipata di un giorno e cioè al 2 gennaio  sempre con gli stessi orari.

Non sono previsti cambi, infine, per la giornata festiva di martedì 6 gennaio: Epifania.

Per tutte le info sulla raccolta porta a porta a Saluzzo consultare il link

https://www.consorziosea.it/comuni/saluzzo/

Per approfondimenti contattare il numero 0175217520 o il numero verde 800 36 55 52.

