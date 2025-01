Nel corso del 2024 la Città di Mondovì è cresciuta di 95 abitanti

L’aumento più significativo dell’ultimo decennio. Questa, in breve, la sintesi dell’incremento demografico fatto registrare dalla città di Mondovì nel corso del 2024, con 22.152 abitanti al 31 dicembre 2024 (10.937 maschi e 11.215 femmine) rispetto ai 22.057 residenti del 31 dicembre 2023, con una crescita, dunque, di 95 abitanti. In particolare, sono stati 183 i nuovi nati (97 maschi e 83 femmine) e 236 i cittadini deceduti (106 maschi e 130 femmine), con 757 emigrazioni a fronte, però, di 905 nuove residenze. 413, infine, le famiglie cancellate dai registri anagrafici e 514 quelle neoistituite.

Cresce soprattutto la popolazione straniera con 3.077 residenti al 31 dicembre 2024 (1.592 maschi e 1.485 femmine, con un incremento complessivo rispetto al 31 dicembre 2023 di 83 individui), mentre il cosiddetto “Altipiano Sud” si conferma il quartiere più popoloso della città con oltre 6.254 abitanti, seguito dall’Altipiano Nord con 3.766 abitanti, Breo con 3.239, Carassone con 2.009, Piazza con 1.784, Sant’Anna con 1.377 e il Borgato con 1.029.

Da segnalare, infine, il numero di nuclei familiari presenti a Mondovì pari a 9.991, con un aumento di 101 unità rispetto al 2023.

"Accogliamo con grande piacere la crescita demografica dell’ultimo anno, a testimonianza dell’attrattività socioeconomica che caratterizza il nostro territorio - il commento del sindaco, Luca Robaldo. - Mi piace soprattutto sottolineare il numero complessivo delle famiglie monregalesi, il più alto dal 1998 ad oggi, a testimonianza di quanto il percorso di ottenimento della certificazione “Comune Amico della Famiglia” sia calzante e pertinente. Come Amministrazione comunale continueremo a lavorare affinché l’incremento del 2024 non rimanga un dato puntuale, ma si trasformi in una tendenza consolidata di lungo periodo".

