Villar di Bagnolo Piemonte ricorda l’eccidio del 30 dicembre 1943: commemorazione per i 22 caduti

Martedì 30 dicembre Villar di Bagnolo Piemonte rinnova il ricordo di uno dei capitoli più drammatici della storia locale con la commemorazione dell’82° anniversario dell’eccidio nazifascista del 30 dicembre 1943, in cui persero la vita ventidue patrioti e partigiani caduti per la Libertà d’Italia.

La cerimonia è organizzata dall’Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra – Comitato provinciale di Cuneo, presieduta da Chiaffredo Maurino (che è anche vicesindaco di Bagnolo Piemonte), in collaborazione con il Comitato intercomunale per la valorizzazione della Resistenza – Montoso e con il Comune di Bagnolo Piemonte, con il coinvolgimento di numerosi Comuni del territorio e delle associazioni partigiane.

Il programma della mattinata prevede alle 9,15 la deposizione dell’omaggio floreale al cippo di San Rocco. Alle 9,50 il ritrovo sul piazzale della chiesa di San Giovanni Battista a Villar, con la deposizione della corona d’alloro alla lapide dei caduti. Alle 10 sarà celebrata la messa in ricordo dei Caduti della Guerra di Liberazione.

Sarà presente il reduce Chiaffredo Maurino di 100 anni e gli orfani di guerra, figli dei caduti per la Liberazione.

Seguiranno il saluto del presidente provinciale dell’Associazione Famiglie Caduti, Chiaffredo Maurino, l’intervento del sindaco di Bagnolo Piemonte Roberto Baldi e quelli delle autorità presenti. La commemorazione si concluderà con un rinfresco.

Durante la cerimonia verranno ricordati i 22 patrioti e partigiani caduti il 30 dicembre 1943 a Villar di Bagnolo Piemonte, con i rispettivi anni di nascita.

I 22 caduti a Villar sono: Antonio Albertengo (1891), Antonio Barale (1923), Chiaffredo Besso (1899), Pietro Besso (1902), Giacomo Boaglio (1914), Antonio Caputo (1922), Battista Chiappero (1918), Augusto Fassetta (1903), Michele Manavella (1912), Chiaffredo Maurino (1896), Chiaffredo Maurino (1904), Giacomo Maurino (1905), Giuseppe Maurino (1905), Giacomo Minetto (1921), Secondino Monetti (1922), Giacomo Perrone (1921), Giuseppe Perrone (1922), Battista Piccato (1927), Matteo Picco (1911), Michele Ribotta (1906), Chiaffredo Salusso (1925), Walter Venturelli (1924).

Un momento di memoria condivisa e di riflessione collettiva, per onorare il sacrificio di chi perse la vita in nome della libertà e dei valori democratici.

La giornata di commemorazione proseguirà anche in serata: alle 21, nel salone parrocchiale di Villar, il Circolo Villarese propone un concerto di canti e musiche della Resistenza, a ingresso libero, con la partecipazione del gruppo Radio Rebelde e di Luca Fenoglio.