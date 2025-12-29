ATLETICA / Mondovì Acqua S. Bernardo: Brusin e Mellano convocati ai raduni nazionali, pronti al debutto con i nuovi colori

La Direzione Tecnica nazionale ha diramato l'elenco degli atleti convocati che parteciperanno ai raduni invernali dei vari settori.

Per il mezzofondo Alice Rosa Brusin sarà impegnata dal 2 al 5 gennaio a Formia, mentre per le prove multiple Lorenzo Mellano sarà in ritiro ad Ancona dal 4 al 10 gennaio; con loro i rispettivi tecnici Luca Tizzani e Alessandro Boasso.

Entrambi gli atleti, sono reduci da un ottimo 2025 che li ha visti protagonisti: la Brusin si è laureata campionessa italiana su strada, dopo l’argento sui 3.000 in pista, e si è tolta la soddisfazione di salire sul secondo gradino del podio nei campionati mondiali U18 di corsa in Montagna di Canfranc, nei Pirenei, in Spagna. Mellano è stato argento tricolore nel decathlon “Promesse” e 20° ai Campionati Europei U23 di Bergen di fine luglio.

Per i due azzurri, che dal 1° gennaio vestiranno la maglia dell’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo, sarà la prima uscita ufficiale con i nuovi colori.

[Lorenzo Mellano]